Удар ракетами и дронами по Украине: все больше жертв, разрушений...

Украинские спасатели достали из-под завалов четырехэтажного дома в Днепре тело мальчика 2023 года рождения, сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. Общее число погибших в Днепре выросло до девяти человек. Среди них — спасатель, попавший под повторный удар, отмечает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Пострадали более 30 человек. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что удар пришелся по плотной жилой застройке, как минимум 49 домов получили повреждения. «Из них семь практически разрушены до основания», — написал Филатов. Кроме того, повреждены учебные заведения и трамваи. В Киеве в результате ночного удара повреждены энергетические объекты, сообщает энергетическая компания ДТЭК. Среди пострадавших в результате удара по Киеву— два сотрудника ДТЭК. Утром оказались также обесточены домохозяйства в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Черкасской областях, добавляет «Укрэнерго». Минобороны РФ заявило о массированном ударе по «предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам Украины». В сообщении упоминаются Киев, Запорожье, Харьков и Днепр, а также Полтавская, Хмельницкая и Сумская области. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — утверждают в ведомстве.

* * * 10:25 В результате ночной атаки России по Украине погибли 11 человек и более 100 получили травмы. В ночь на вторник по украинским городам был нанесен массированный комбинированный удар с применением 73 ракет и 656 беспилотников разных типов, сообщают в утренней сводке Воздушные силы ВСУ. В атаке были задействованы 8 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон», 33 баллистических ракеты Искандер-М, 27 крылатых ракет Х-101, 5 крылатых ракет «Калибр». По предварительным данным, силы ПВО смогли сбить или подавить 40 ракет и 602 беспилотника.

Число погибших в результате российских атак в Днепре выросло до семи. В больнице умер 60-летний мужчина, получивший ранения в результате ночной атаки на Днепр, сообщил глава областной администрации Александр Ганжа. Пострадали 35 человек, в том числе трое детей. 20 пострадавших госпитализировали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Киевской области, по последним данным, в результате российской атаки пострадали 63 человека. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его словам, среди раненых — дети 3, 11 и 17 лет. Украинские спасатели подтвердили информацию о четырех погибших в Киеве. По последним данным, к 8 утра по местному времени (09:00 по Баку) известно о четырех погибших в результате российского массированного удара по Киеву, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

*** 08:16 В ночь на 2 июня Россия нанесла массированные удары дронами и ракетами по городам Украины. По сообщению Воздушных сил ВСУ, армия РФ запустила крылатые ракеты типа «Калибр» со стороны Каспийского моря. По данным мэра Киева Виталия Кличко, после российской атаки четверо погибли, 58 человек ранены, из них трое детей, 35 госпитализированы с ранениями. В трех районах города перебои с электричеством. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Подольском районе обломки сбитой ракеты упали на крышу жилого дома, возник пожар, выбило окна: «В Подольском районе в результате атаки горят автомобили, по другому адресу обломки ракеты упали на крышу дома, возникло возгорание и выбило окна».

В городе Днепре в результате российской атаки погибли пятеро, включая 73-летнюю женщину, 25 человек ранены, сообщил глава местной Областной военной администрации (ОВА) Александр Ганжа. По его словам, один из ударов пришелся на жилой квартал, где впоследствии произошел пожар.

Городские власти Киева сообщили, что в результате российского обстрела в разных районах столицы возникли пожары. Как сообщил Кличко, в Подольском районе Киева в результате повторного попадания в девятиэтажный дом произошло обрушение конструкций: «Под завалами могут быть люди». Впоследствии он сообщил о двух госпитализированных. Также в Шевченковском районе в результате попадания, вероятно, ракеты в 24-этажный жилой дом возгорание на уровне 4-5 этажей. По сообщению местных властей, всю ночь Киевская область была под атакой дронов, крылатых и баллистических ракет. В результате ранены три человека, повреждены дома и складские помещения, вспыхнули пожары.