Атака беспилотника: в Краснодаре горит нефтезавод

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о пожаре на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, произошедшем в результате атаки дрона.

«На Ильском НПЗ произошло возгорание из-за атаки БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет», — говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.

Reuters отмечает, что Ильский НПЗ способен перерабатывать до 133 тыс. баррелей нефти в день и ориентирован на экспорт. С начала войны завод не раз подвергался атакам украинских дронов. Комментариев со стороны Украины пока нет.

Минувшей ночью объявляли ракетную опасность в Брянской, Орловской и Калужской областях РФ. На фоне угрозы атаки беспилотников приостанавливали работу аэропорты Краснодара (Пашковский), Волгограда, Пензы, Саратова и Калуги.

По данным Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников. Дроны были перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областях, а также в Краснодарском крае, аннексированном Крыму и над Азовским и Черным морями.