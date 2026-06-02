«Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого»: разговор Трампа и Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп нецензурно раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за действий Израиля в Ливане, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и еще один источник, знакомый с содержанием разговора.

Источники Axios утверждают, что в ходе телефонного разговора, который состоялся в понедельник, 1 июня, Трамп был недоволен действиями Израиля, назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и обвинил его в неблагодарности.

Один из американских чиновников рассказал, что Трамп предупредил Нетаньяху: удар по ливанской столице приведет к дальнейшей международной изоляции Израиля.

По словам собеседников Axios, американский президент также напомнил Нетаньяху о своей поддержке во время судебного процесса по делу о коррупции против израильского премьера. Один из источников пересказал слова Трампа так: «Ты чертовски ненормальный. Ты был бы в тюрьме, если бы не я. ...Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого».

Другой источник, знакомый с содержанием разговора, утверждает, что Трамп был «в ярости» и в какой-то момент накричал на Нетаньяху: «What the fuck are you doing?», что можно перевести как «Что ты, черт возьми, делаешь?»

Как пишет Axios, после разговора Трамп фактически остановил планы Израиля по удару по Бейруту.

Накануне после разговора с Нетаньяху Трамп в Truth Social написал, что Израиль и «Хезболла» согласились прекратить огонь. Он также сообщил, что провел переговоры с «Хезболлой» через высокопоставленных посредников. По итогам контактов стороны договорились не атаковать друг друга, утверждает президент США.

Ранее Tasnim сообщило, что Иран приостановил непрямые переговоры с США в знак протеста против действий Израиля в Ливане.

В конце мая начальник Генштаба Израиля Эяль Замир говорил о продолжении ударов по силам «Хезболлы». Позднее Нетаньяху поручил ЦАХАЛ расширить и углубить контроль над территориями в Ливане. Накануне The Jerusalem Post сообщала, что израильские чиновники просили США разрешить усилить удары по Бейруту.