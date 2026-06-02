Кандидат в послы США в Азербайджане

Президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Александра Олдена на должность посла США в Азербайджане, сообщается на сайте Белого дома.

Для вступления в должность кандидатура Олдена должна пройти рассмотрение и получить одобрение Сената США.

Александр Олден - американский дипломат, эксперт по международной безопасности, работал в первой администрации Трампа (2017-2021) и занимал различные должности в Госдепе, Совете нацбезопасности и Пентагоне. Позже старший советник компании Palantir Technologies (американская компания по анализу данных и разработке программного обеспечения), научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council. Известен работой в сфере внешней политики США, обороны и отношений с Европой.