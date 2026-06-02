Sağlam Radio отмечает двухлетие

Сотрудничающее с Минздравом Sağlam Radio 93 FM отмечает двухлетие своей деятельности.

В сообщении Минздрава по этому случаю говорится, что «за два года своей работы Sağlam Radio внесло значительный вклад в предоставление слушателям достоверной медицинской информации, популяризацию здорового образа жизни и повышение медицинской грамотности населения. В эфире радиостанции выступили сотни врачей, экспертов и специалистов Министерства здравоохранения, а также официальные представители сферы здравоохранения, отвечая на вопросы, интересующие граждан».

В ведомстве указали, что «сегодня Sağlam Radio 93 FM успешно продолжает свою деятельность как одна из ведущих специализированных медиаплатформ страны в сфере здравоохранения»: «Поздравляем коллектив и слушателей Sağlam Radio с двухлетием и желаем новых успехов и достижений!»