Ядерную авиацию – поближе к России

Власти США рассматривают размещение американского ядерного оружия еще в нескольких европейских странах НАТО. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на три информированных источника.

Сейчас самолеты, способные нести ядерное оружие, размещены в шести странах Европы (Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Британия), но Вашингтон открыт для расширения этого списка, отмечает FT. Таким шагом Вашингтон хочет успокоить союзников и доказать им, что сокращение поддержки обычными войсками не ослабит гарантии безопасности.

Принять ядерную авиацию хотят страны восточного фланга НАТО, чьи территории расположены ближе всего к России. Речь идет о Польше и странах Балтии.

Переговоры о размещении дополнительного ядерного оружия в Европе уже идут по внутренним каналам альянса. По словам собеседников газеты, США хотят отправить в новые страны американские самолеты двойного назначения. Эти истребители могут наносить обычные и ядерные удары. Вашингтон сохраняет за собой исключительное право на использование ядерных бомб.