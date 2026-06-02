МЧС предупреждает

Завтра в ряде районов ожидаются порывистый ветер, интенсивные дожди и грозы, в некоторых горных реках — кратковременные паводки.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемой в стране ветреной и дождливой погодой.

Учитывая это, МЧС еще раз напоминает о соответствующих правилах безопасности.

В ведомстве отмечают, что при сильном ветре рекомендуется избегать нахождения рядом с легкими конструкциями и временными сооружениями, у рекламных щитов, линий электропередачи и высоких деревьев. Также следует строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер затрудняет тушение возгораний.

Учитывая, что летом люди отдыхают на пляжах, МЧС также предупреждает владельцев маломерных судов о том, что при таких погодных условиях запрещается выходить в море.

В случае угрозы селевых потоков и наводнений жителям страны советуют избегать опасных зон и немедленно подниматься на возвышенности.

При грозе рекомендуется отключать электроприборы, не пользоваться телефонами, не находиться рядом с линиями электропередачи, молниеотводами и высокими деревьями. Водителям же на этот период рекомендуется приостановить движение.