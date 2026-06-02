В Казахстане упал военный беспилотник

Министерство обороны Казахстана сообщило о падении военного беспилотника на юге страны. Об этом сообщают казахстанские медиа.

«2 июня в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета беспилотного летательного аппарата Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК произошло его нештатное приземление на территории Таласского района Жамбылской области», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Причиной инцидента могли стать технические неполадки.