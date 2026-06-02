Москва топчет армянскую грядку…

Когда в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) объясняют очередной «СТОП» той или иной зарубежной продукции заботой о фитосанитарном благополучии россиян, в эти аргументы уже давно никто не верит. За два десятилетия ведомство Сергея Данкверта превратилось в один из наиболее отлаженных инструментов российского внешнего давления. Поэтому всякий раз, когда в грузинском и молдавском вине или польской говядине внезапно обнаруживаются «карантинные вредители», политическая подоплека очевидна. Армянская весна 2026 года, вероятно, стала одним из самых наглядных примеров такого подхода. Всего за две недели Москва шаг за шагом перекрыла армянскому агроэкспорту доступ практически ко всему российскому рынку, причем сделала это в преддверии парламентских выборов, назначенных на 7 июня.

Для начала восстановим хронологию событий. С 22 мая Роспотребнадзор запретил оборот всех партий минеральной и негазированной воды «Джермук». Также ведомство приостановило продажи вина и коньяка трех армянских компаний. Тут же в игру вступило ведомство Данкверта. Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветочной продукции происхождением и отправлением из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. «Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России», - сообщалось на сайте ведомства. Затем Россельхознадзор с 30 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении «до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции». «Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны», - утверждали в ведомстве Данкверта. А 1 июня Россельхознадзор предпринял сразу два шага. Первый коснулся рыбной продукции: ветеринарная сертификация была приостановлена для всех армянских предприятий, кроме двух, ранее прошедших инспекцию. Второй удар оказался куда чувствительнее. Россия ввела ограничения на ввоз плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда, происходящих или отправляемых из Республики Армения, а также на транзит указанной продукции в государства-члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Цифры в данном случае говорят сами за себя. В 2025 году Ереван получил 49,1 миллиона долларов от экспорта цветов, из них 46 миллионов - от поставок в РФ. Иными словами, Россия обеспечила 93,8 процента экспортной выручки отрасли. Остальная часть распределилась между Грузией, закупившей продукции на 2,3 миллиона долларов, и Казахстаном, объем поставок в который не достиг даже полумиллиона. При такой структуре экспорта возможности для быстрой переориентации крайне ограничены. Срезанный цветок — товар с коротким сроком хранения, требующий отлаженной логистики и устойчивых каналов сбыта. Найти им замену в течение нескольких недель практически нереально. Схожая ситуация сложилась и в овощном секторе. По оценкам экспертов, на Россию приходится почти весь экспорт армянских томатов, а доля российского рынка в поставках овощей и корнеплодов достигает примерно 98 процентов.

Отдельного внимания заслуживают косточковые культуры и виноград. Здесь под угрозой оказывается от 100 до 110 миллионов долларов годовой экспортной выручки, при том, что около 90 процентов поставок приходится на российский рынок. Запрет затронул не только импорт, но и транзит через территорию России, фактически лишив армянских производителей возможности оперативно перенаправить продукцию на другие рынки. Особенно чувствительным это решение выглядит для производителей абрикосов. Урожай Араратской долины, который считается одним из символов армянского сельского хозяйства, поступает на рынок в начале лета и требует быстрой реализации. Для такой продукции время играет решающую роль. Дополнительные потери связаны с рыбной отраслью. Экспорт форели традиционно был ориентирован на российский рынок и приносил около 35 миллионов долларов в год. В результате, по оценкам экономистов, если действующие ограничения сохранятся на протяжении полного годового цикла, армянский агросектор может недополучить от 235 до 250 миллионов долларов экспортной выручки. Впрочем, масштаб ущерба не стоит переоценивать. Четверть миллиарда долларов — сумма ощутимая, но для экономики, товарооборот которой с Россией даже после прошлогоднего снижения составил $6,4 млрд, она не выглядит критической. Значение имеет другое — то, как распределяются эти потери. Рыбная и цветочная отрасли в значительной степени сосредоточены в руках крупных игроков, обладающих запасом прочности. Иная ситуация складывается в сегменте фруктов и овощей. Абрикосы, черешня, томаты — это доход тысяч небольших хозяйств, для которых результаты одного сезона напрямую связаны с возможностью погасить кредиты, подготовиться к следующему урожаю и сохранить устойчивость бизнеса. Внутренний рынок Армении не способен быстро поглотить такие объемы скоропортящейся продукции. Это создает риск резкого падения закупочных цен и серьезного сокращения доходов производителей. Причем последствия затрагивают прежде всего сельские районы, где аграрный сектор остается одним из основных источников занятости и дохода. Именно по этой части армянского населения ограничения могут ударить наиболее сильно — особенно в преддверии парламентских выборов. На это, по всей видимости, и делает ставку Кремль.

Да, как и было отмечено выше, официально Россельхознадзор объясняет ситуацию участившимися нарушениями и проблемами в системе контроля. Ведомство напрямую связывает их с упразднением в Армении Министерства сельского хозяйства. По версии российской стороны, после ликвидации профильного министерства и передачи его функций Министерству экономики эффективность надзора снизилась, а гарантировать безопасность поставок армянские структуры больше не способны. Эта аргументация выглядела бы убедительнее, если бы реорганизация произошла недавно. Однако Министерство сельского хозяйства было упразднено несколько лет назад, и все это время поставки армянской продукции на российский рынок продолжались без ограничений. Отдельное внимание привлекли заявления Сергея Данкверта о поставках рыбы. По его словам, форель из горных рек Армении не может быть идентична норвежской, что многие восприняли как намек на возможный реэкспорт продукции, подпадающей под российские санкции. Полностью исключать такие схемы сложно. Более того, отдельные участники рынка допускают, что подобная практика действительно могла иметь место. Однако примечательно другое: публично этот вопрос был поднят именно сейчас, когда до парламентских выборов в Армении остаются считанные дни.

Контекст происходящего выглядит не менее важным, чем сами ограничения. 29 мая лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана фактически дали понять Еревану, что совмещать курс на европейскую интеграцию с участием в ЕАЭС становится все сложнее. Армению вновь призвали определиться со своими внешнеэкономическими приоритетами. Практически одновременно глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Еревану следует рассчитывать прежде всего на собственные возможности, а не на российскую поддержку. На этом фоне решения Россельхознадзора приобретают дополнительное политическое измерение. Они наглядно демонстрируют, какими инструментами Москва способна подкреплять свои сигналы, когда речь заходит о выборе внешнеполитического курса. Расчет Москвы очевиден. Удар пришелся по сельской Армении — по провинции, по тем районам, где аграрный сектор остается основным источником дохода, где экономические проблемы быстрее всего превращаются в политическое недовольство и где позиции «Гражданского договора» традиционно выглядят менее устойчивыми. Логика просматривается довольно четко. Если фермер остается с непроданным абрикосом, рухнувшими закупочными ценами и необходимостью выплачивать кредит, неизбежно возникает вопрос о том, какую цену приходится платить за нынешний внешнеполитический курс Еревана. В Кремле, вероятно, исходят из того, что экономическое давление за считанные дни до голосования способно дать эффект, который не принесли годы информационного противостояния, — сократить поддержку правящей партии там, где она наиболее уязвима.