Иран хочет извлечь «реальную выгоду»

Иран все еще рассматривает окончательный текст возможного меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами и пока не направил ответ, сообщило во вторник информационное агентство Mehr News со ссылкой на информированный источник.

«Послужной список Америки, связанный с нарушением взятых на себя обязательств, и историческое недоверие привели к тому, что Иран занял очень жесткую позицию по этому вопросу», — заявил источник, которого описывают как близкого к иранской переговорной команде.

Источник также сообщил, что Иран стремится получить «реальную выгоду», основываясь на прошлом опыте.