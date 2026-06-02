Экс-глава «Моссада»: Израиль должен «завершить начатое»

Уходящий в отставку глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что Израиль должен оставаться приверженным свержению правящей системы Ирана.
Выступая на церемонии проводов на пенсию в понедельник вечером, Барнеа заявил, что исламская республика находится «в самом слабом положении после недавней войны» и что Израиль должен «завершить начатое».
«Я верил и до сих пор верю, что изменение реальности в Иране путем свержения режима — это возможная и достижимая цель», — сказал Барнеа.
Он заявил, что для достижения такой цели потребуются «настойчивость, хладнокровие и преданность делу».
«Эта миссия должна оставаться нашим главным приоритетом», — добавил он.