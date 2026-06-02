Испания умывает руки

Правительство Испании исключает возможность участия королевства в каких-либо военных операциях в Ормузском проливе, которые могут обернуться эскалацией конфликта. Об этом заявил глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес в интервью британской газете Financial Times (FT).

По его словам, Мадрид «не будет принимать участия ни в каких действиях, которые могут привести к эскалации». Альбарес отвечал на вопрос о возможности участия испанских ВС в миссии по обеспечению безопасности Ормузского пролива в случае провала предполагаемой американо-иранской сделки. «Мы считаем, что военного решения этого кризиса не существует», - добавил министр.

Как отметил собеседник издания, в мировом порядке происходит фундаментальный разрыв между теми, кто основывается на международном праве, государственном суверенитете, Уставе ООН, и теми, кто выбирает «закон джунглей», то есть «хаос, насилие и войну как замену внешней политики».

3 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приступит к операции Project Freedom в Ормузском проливе. По словам главы американской администрации, она будет сфокусирована на безопасном выводе судов из пролива. Он пригрозил отвечать применением силы, «если этот гуманитарный процесс подвергнется какому-либо вмешательству».

Между тем глава комитета по национальной безопасности иранского парламента Эбрахим Азизи предупредил, что Тегеран будет расценивать любое вмешательство со стороны Вашингтона в судоходство в Ормузском проливе как нарушение режима прекращения огня.