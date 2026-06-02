Из Ирана в Россию: марихуану везли в салате

Сотрудники Астаринской таможни пресекли транзит крупной партии марихуаны из Ирана в Россию.

В сообщении Государственного таможенного комитета говорится, что на посту «Юг-Астара» досмотрели фуру, которая везла салат-латук из Ирана в Россию. При сканировании транспортного средства на стационарной рентгеновской установке были выявлены подозрительные контуры. В ходе проверки с использованием служебной собаки кинологической службы среди 191 упаковки, замаскированной листьями салата, была обнаружена марихуана чистым весом 22 килограмма 565 граммов. Начато разбирательство.