BP передает Азербайджану управление стратегическими нефтепроводами

Британская нефтекомпания BP передаст Азербайджану и Грузии операторство над нефтепроводом Баку - Супса. Об этом заявил журналистам в Баку вице-президент компании по добыче и операциям Гордон Биррел.
«8 июня BP передаст операторство над азербайджанским и грузинским участком нефтепровода Баку - Супса владельцам этих участков в Азербайджане и Грузии», - сказал Биррел.
Он указал, что передача операторства не означает выхода компании из этого актива: «Это просто выполнение BP контрактного обязательства, которое было установлено 10 лет назад при подписании контракта по трубопроводу».
* * * 11:37
Британская нефтекомпания BP планирует передать управление нефтепроводом Баку – Тбилиси – Джейхан Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) с 1 июля в рамках договорных обязательств, сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли.
«Мы успешно продвигаемся в выполнении договорных обязательств с 1 июля и движемся в этом направлении», — сказал он.
По словам Кристофоли, этот шаг не означает выхода BP из проекта: «Это лишь выполнение контрактного обязательства. У SOCAR достаточно опыта и возможностей для успешного управления трубопроводом. Мы очень оптимистичны в отношении этого переходного процесса».