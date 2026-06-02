BP передает Азербайджану управление стратегическими нефтепроводами

Британская нефтекомпания BP передаст Азербайджану и Грузии операторство над нефтепроводом Баку - Супса. Об этом заявил журналистам в Баку вице-президент компании по добыче и операциям Гордон Биррел.

«8 июня BP передаст операторство над азербайджанским и грузинским участком нефтепровода Баку - Супса владельцам этих участков в Азербайджане и Грузии», - сказал Биррел.

Он указал, что передача операторства не означает выхода компании из этого актива: «Это просто выполнение BP контрактного обязательства, которое было установлено 10 лет назад при подписании контракта по трубопроводу».