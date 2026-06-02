Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
BP передает Азербайджану управление стратегическими нефтепроводами

обновлено 14:48
14:48

Британская нефтекомпания BP передаст Азербайджану и Грузии операторство над нефтепроводом Баку - Супса. Об этом заявил журналистам в Баку вице-президент компании по добыче и операциям Гордон Биррел.

«8 июня BP передаст операторство над азербайджанским и грузинским участком нефтепровода Баку - Супса владельцам этих участков в Азербайджане и Грузии», - сказал Биррел.

Он указал, что передача операторства не означает выхода компании из этого актива: «Это просто выполнение BP контрактного обязательства, которое было установлено 10 лет назад при подписании контракта по трубопроводу».

* * * 11:37

Британская нефтекомпания BP ‌планирует передать управление нефтепроводом Баку – Тбилиси – Джейхан Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) ⁠с ‌1 ‌июля в рамках договорных обязательств, ‌сообщил региональный президент BP ‌по Азербайджану, Грузии и Турции ‌Джованни Кристофоли.

«Мы успешно продвигаемся в выполнении договорных обязательств с 1 ⁠июля и ‌движемся ‌в этом направлении», — сказал он. 

По словам Кристофоли, этот шаг не означает выхода BP из проекта: «Это лишь выполнение контрактного обязательства. У SOCAR достаточно опыта и возможностей для успешного управления трубопроводом. Мы очень оптимистичны в отношении этого переходного процесса».

