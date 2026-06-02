Пашинян о референдуме и запретах России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «неправильным» и «политизированным» запрет на ввоз в Россию армянской продукции.
«Я думаю, что это неправильные шаги, потому что настраивают людей против ЕАЭС, а я как высокопоставленное официальное лицо ЕАЭС, для меня это проблема, но все проблемы будут решены», - сказал Пашинян «Известиям» в рамках предвыборной агитации в городе Севан.
По словам Пашиняна, Армения понимает плюсы членства в ЕАЭС, но Союз должен открыть новые возможности, «чтобы имидж ЕАЭС в Армении вырос, а не наоборот». «Если уже вносятся ограничения, это создает негативное восприятие среди граждан Армении по поводу ЕАЭС», - сказал Пашинян.
«Что касается фитосанитарии, это обычная вещь, она должна быть, качество товаров, которые поставляются в страны ЕАЭС, очень важно. Но на данный момент это политизируется», - заявил премьер-министр Армении.
Комментируя недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, Пашинян сказал: «Мы поговорили о текущих делах, и у нас состоялся позитивный разговор. Думаю, что лучший шаг сейчас - отказаться от всяких ограничений. Боюсь, что это создаст некоторые негативные сантименты в Армении по направлению к ЕАЭС. А я, как высокопоставленное лицо ЕАЭС, конечно же, не заинтересован».
Кроме того, Пашинян заявил, что референдум в Армении о выборе между ЕАЭС и Евросоюзом может состояться лишь в случае официального обращения Еревана в Евросоюз по вопросу членства: «Сначала мы должны быть кандидатом или должны официально обратиться в ЕС для вступления. Пока такого нет, нет и вопроса проведения референдума».
Пашинян сказал, что прочитал совместное заявление президентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России по итогам саммита ЕАЭС в Астане, которые призвали Ереван в кратчайшие сроки провести референдум по вопросу выбора между ЕС и ЕАЭС: «Я прочитал. Очень сбалансированный текст. Получается, что наши коллеги из четырех стран ЕАЭС поддерживают идею проведения референдума в Армении по вопросу вступления Армении в ЕС. Но пока Армения официально не обратилась в ЕС, чтобы стать полноправным членом, нет смысла в референдуме. Пока это не произойдет, референдума не будет».
Премьер Армении отметил, что лично приедет на следующую встречу ЕАЭС, а мероприятие в Астане пропустил из-за предвыборной агитации в Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте российских ограничений обещает компенсации фермерам, которые столкнулись с «несправедливыми препятствиями» для поставок продукции за рубеж.
«Нет худа без добра. Речь идет о новых рынках сбыта. Мы благодарны нашим международным партнерам за быструю реакцию, и в ближайшее время у нас уже есть конкретные предложения по закупке роз, фруктов и овощей», - сказал Пашинян на встрече с избирателями, пообещав поддержку производителям, пострадавшим от запрета экспорта в РФ.
«Испортится перец - я заплачу за этот перец, правительство заплатит. Но в результате всего этого вырастет и производство перца в Армении, и экспорт. Во всех случаях, когда будут несправедливые препятствия для экспорта, будут реализованы программы поддержки, субсидирования», - заявил Пашинян.
Премьер в ходе предвыборной встречи в Гегаркунике заявил, что субсидии будут нацелены на компенсацию понесенных убытков. В то же время Пашинян признал, что бывают случаи, когда армянские товары не соответствуют стандартам качества. И этим компаниям тоже будет оказано содействие для повышения качества.
По его словам, несколько бизнес-делегаций из Армении уже ведут переговоры, и есть уже предложения о закупках роз и плодоовощной продукции из Армении.
«Объемы сельхозпродукции из Армении не очень большие, и в данном случае это хорошо – одна приличная европейская сеть супермаркетов способна реализовать всю эту продукцию», — заверил Пашинян.