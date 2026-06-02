Ближний Восток не хочет платить за «раздутые амбиции» Ирана

Советник президента ОАЭ по дипломатическим вопросам Анвар Гаргаш считает, что страны Ближнего Востока не должны расплачиваться за «чрезмерные региональные амбиции Ирана», чья роль не может обеспечиваться за счет общей безопасности.

«От [стран] Персидского залива до Йемена, Ливана и Ирака — мы все платим цену за раздутые региональные амбиции Ирана. Роль любой страны в регионе не может обеспечиваться за счет общей безопасности, стабильности и процветания», - написал Гаргаш в X.

По словам советника эмиратского лидера, в нынешних условиях необходим пересмотр системы международных отношений на Ближнем Востоке. «Пересмотр необходим и неизбежен на четких [принципах] уважения суверенитета, добрососедства и невмешательства в дела других [государств]», - подчеркнул Гаргаш.