USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

Госдеп сворачивает выдачу виз

12:35 1135

Госдепартамент США намерен сократить с 50 до 20 количество диппредставительств в Африке, принимающих заявления на выдачу виз. Это решение уже одобрил госсекретарь Марко Рубио, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на внутренний документ и источники.

По данным собеседников агентства, дипломатов уведомили об изменениях 29 мая. Точная дата вступления решений в силу пока неизвестна, но источники допускают, что это может произойти в ближайшие недели. При этом посольства и консульства останутся открытыми, продолжат оказывать услуги гражданам США, а также выдавать визы дипломатам и одобрять заявления, «представляющие национальный интерес».

Как следует из внутреннего документа Госдепа, возможность подачи документов сохранится в 20 городах. Полноценные представительства сохранятся в Абиджане (Кот-д'Ивуар), Аккре (Гана), Аддис-Абебе (Эфиопия), Кейптауне и Йоханнесбурге (ЮАР), Дакаре (Сенегал), Дар-эс-Саламе (Танзания), Джибути, Кампале (Уганда), Кигали (Руанда), Киншасе (ДР Конго), Лагосе (Нигерия), Ломе (Того), Луанде (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея), Монровии (Либерия), Найроби (Кения), Порт-Луи (Маврикий), Прае (Кабо-Верде) и Яунде (Камерун).

Это решение входит в число мер Вашингтона по ограничению иммиграции и борьбе с теми, кто остается в США нелегально после истечения срока временных виз. Изменения при этом не означают запрета на выдачу виз гражданам стран, где рассмотрение заявлений приостановят, — они смогут получить документы в одном из доступных диппредставительств, пишет AP.

«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 172
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены...
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены... фото; видео; обновлено 14:06
14:06 6311
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна видео
12:42 2503
Пашинян о референдуме и запретах России
Пашинян о референдуме и запретах России обновлено 13:30
13:30 2325
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
13:04 1718
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
12:53 803
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
1 июня 2026, 21:53 4744
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только обновлено 12:23
12:23 3006
У Ирана еще есть козыри
У Ирана еще есть козыри обновлено 12:01
12:01 1514
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
11:53 1358
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
11:43 1066

ЭТО ВАЖНО

«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 172
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены...
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены... фото; видео; обновлено 14:06
14:06 6311
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна видео
12:42 2503
Пашинян о референдуме и запретах России
Пашинян о референдуме и запретах России обновлено 13:30
13:30 2325
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
13:04 1718
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
12:53 803
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
1 июня 2026, 21:53 4744
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только обновлено 12:23
12:23 3006
У Ирана еще есть козыри
У Ирана еще есть козыри обновлено 12:01
12:01 1514
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
11:53 1358
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
11:43 1066
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться