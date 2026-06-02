Российский пропагандист Сергей Мардан в эфире «Соловьев live» призвал Кремль перебросить в Ереван «500 десантников», чтобы свергнуть прозападные власти во главе с Николом Пашиняном.

Мардан назвал «жалкими» действия России, запретившей ввоз ряда товаров из Армении: «Честно говоря, вот это вчерашнее заявление: «А мы не будем покупать армянские цветы», - выглядело настолько жалко, вызывает в памяти столько позорных флэшбеков… Прям не в сказке сказать, не вслух произнести. Вот реально ходим по кругу с этой фитофторой, с этим молдавским вином и со всем остальным, вместо того чтобы сделать переброску 500 десантников и поменять власть в Ереване», — сказал он.

Последний опрос, проведенный в преддверии решающих выборов в Армении 7 июня, показывает, что партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна может получить почти 65% голосов определившихся избирателей, что сулит ей убедительную победу и существенное большинство в будущем парламенте.