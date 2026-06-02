Ультиматум Америки Оману

Власти США требуют от Омана «выбрать сторону» и разорвать дипломатические связи с Ираном, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее словам, Вашингтон стал воспринимать отношения Маската с исламской республикой как «враждебные для себя», недавно администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Оману санкциями и даже бомбардировками после того, как разведка пришла к выводу, что Оман планирует совместно с Ираном взимать плату за проход через Ормузский пролив. Издание отмечает, что Оман не раз отрицал подобные утверждения.

Представители Омана, указывает газета, «были шокированы» внезапным проявлением к себе враждебности со стороны Вашингтона и прорабатывают ответ на такой шаг американских властей.

Несмотря на «агрессивную риторику», пишет издание, администрация Трампа не планирует нападать на Оман за его поддержку Ирана.