В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии

Стабильность банковского сектора и защита прав вкладчиков считаются одними из главных опор финансовой системы. В этой связи особое юридическое значение имеет механизм возврата вкладов в случаях отзыва банковской лицензии или объявления банком банкротства.

В контексте принципа равенства был проанализирован механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии.

В ходе правового анализа было отмечено, что система защиты вкладов в Азербайджанской Республике регулируется законами «О страховании вкладов» и «О банках», а основным институциональным механизмом в этой области является Фонд страхования вкладов.

Анализ подчеркнул, что нынешняя модель в основном ориентирована на защиту физических лиц, а вклады юридических лиц остаются вне механизма страхования. Это создает несоответствие в подходе с точки зрения статьи 25 Конституции, устанавливающей право на равенство, и положений Гражданского кодекса, устанавливающих принцип равенства субъектов гражданского права, а также неприкосновенность их имущественных прав.

Было отмечено, что в случае ликвидации банка юридические лица выступают лишь в качестве обычных кредиторов, и их требования в процессе ликвидации удовлетворяются в порядке очередности. Однако на практике из-за недостаточности банковских активов полный возврат средств юридических лиц зачастую невозможен. Установление лимита компенсации в 20 тысяч манатов за счета физических лиц, связанные с предпринимательской деятельностью, также поднимает дополнительные вопросы в контексте принципа равенства.

В исследовании, помимо национального законодательства, также уделено много внимания международному опыту.

По результатам правового анализа было рекомендовано рассмотреть ряд законодательных инициатив для более эффективного обеспечения прав собственности и принципа равенства в банковском секторе. Среди предложений особо отмечаются следующие:

1. Распространение механизма страхования вкладов на юридические лица на основе определенных критериев;

2. Отмена лимита компенсации в 20 000 манатов, применяемого к счетам физических лиц, связанных с предпринимательской деятельностью, и приведение его в соответствие с общим лимитом в 100 000 манатов;

3. Формирование более сбалансированного и равноправного механизма защиты для всех участников гражданского оборота в банковской системе;

4. Приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами.

В заключение было отмечено, что укрепление доверия населения к банковской системе, обеспечение финансовой безопасности хозяйствующих субъектов и эффективная защита прав собственности имеют важное значение с точки зрения бизнеса и прав человека, и что реформы в этом направлении имеют большую важность.

Анализ был представлен соответствующему государственному органу.