ASİNF организовала в Баку мероприятие по случаю Международного дня защиты детей

При совместной организации Министерства молодежи и спорта и Азербайджанской федерации водных видов спорта в парке «Деде Горгуд» прошло мероприятие, приуроченное к 1 июня – Международному дню защиты детей. На традиционном общественном мероприятии жителям столицы была предоставлена информация о водных видах спорта.

Также под присмотром профессиональных тренеров детям и подросткам была предоставлена возможность испытать себя на любительских лодках на озере в парке «Деде Горгуд». В ходе мероприятия также состоялись показательные выступления спортсменов на гребных лодках. Гребной спорт был встречен жителями столицы с большим интересом.

Отметим, что Азербайджанская федерация водных видов спорта (ASİNF) регулярно проводит пропагандистскую и агитационную работу по привлечению детей и подростков к водным видам спорта.