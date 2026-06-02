Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»

В России вынесен жесткий приговор 23-летнему студенту Мурманского арктического университета, этническому азербайджанцу Мамедову Рафаэлю Исмат оглы. Суд признал молодого человека виновным в «государственной измене» и участии в «террористической организации».

Согласно решению суда, первые три года наказания он проведет в тюрьме, а оставшиеся 12 лет — в колонии строгого режима.

Поводом для столь сурового уголовного преследования стал Telegram-канал Мамедова под названием «Свободная Лапландия», аудитория которого на сегодняшний день насчитывает чуть более 340 подписчиков. Автор публиковал в нем посты и мемы, посвященные истории, культуре и мифологии Кольского Севера. Помимо исторического контента, на канале размещались материалы с критикой действующих российских властей и рассуждениями о необходимости деколонизации региона.

В прошлом году российские правоохранительные органы и суд объявили этот скромный региональный ресурс террористическим. Силовики заявили, что канал якобы имеет непосредственное отношение к запрещенному в РФ «Форуму свободных государств постРоссии».

Следствие и пребывание в изоляторе стали тяжелейшим испытанием для молодого человека. Сообщается, что во время нахождения в СИЗО Рафаэль Мамедов дважды пытался покончить с собой.

