Погода на завтра

В ночь на 3 июня в Баку и на Апшеронском полуострове в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 14-17 градусов тепла, днем - 21-26 градусов тепла.
В районах Азербайджана преимущественно сухая погода, однако ночью и утром местами пройдут осадки. В отдельных районах возможны ливни, грозы и град.
Ночью и утром местами прогнозируется туман. Западный ветер временами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 15-18, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем - 13-18, местами до 20-25 градусов тепла.