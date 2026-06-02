Трамп объявил о прекращении огня, но бомбардировки продолжаются

Ливанское Национальное информационное агентство (NNA) сообщило о гибели по меньшей мере восьми человек в результате утренних израильских бомбардировок на юге Ливана, несмотря на объявленное президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня.

Атаки израильских военных, по данным NNA, были зафиксированы в городах Джибшит, Туль и Кфар-Сир к северу от реки Литани, а также в других районах Набатии.

Армия Ливана сообщила о ранении двух военнослужащих в результате атаки израильского БПЛА на дороге Хабуш - Дир аз-Захрани в районе Набатия.

Накануне авиаудар по Тиру убил по меньшей мере четырех человек и серьезно повредил здание больницы Джабаль Амель.