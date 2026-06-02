Депутаты за роспуск парламента Израиля

Депутаты израильского парламента (Кнессета) единогласно проголосовали в первом чтении за законопроект о досрочном самороспуске. Об этом со ссылкой на итоги голосования сообщила газета The Times of Israel.

За принятие документа выступили 106 депутатов, ни одного голоса против не поступило. До этого законопроект был одобрен профильным комитетом Кнессета.

В конце мая Кнессет утвердил законопроект о самороспуске в предварительном чтении. Чтобы обрести силу закона, законопроект должен быть утвержден в трех чтениях на пленарных заседаниях. В соответствии с израильским законодательством очередные парламентские выборы должны состояться в стране не позднее 27 октября 2026 года.

Бывшие союзники премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по правительственной коалиции из партии «Объединенный иудаизм Торы» ранее заявили, что будут добиваться роспуска Кнессета. Этот документ в предварительном чтении 20 мая был поддержан как коалицией, так и оппозицией. Дата досрочных выборов должна быть согласована в парламентской комиссии по законодательству перед рассмотрением закона в окончательных чтениях.