Ставка на золото

Золото стало крупнейшим резервным активом центральных банков, обогнав казначейские облигации США. Об этом говорится в отчете Европейского центрального банка.
По данным ЕЦБ, к концу 2025 года золотые слитки составляли 27% всех мировых резервных активов центробанков. Годом ранее их доля была 20%. За тот же период доля американских гособлигаций снизилась с 25% до 22%, тогда как доля активов в евро осталась на уровне 15%.
Financial Times связывает этот сдвиг в структуре резервов — высоколиквидных активов, которые центробанки используют для поддержки национальных валют, — со стремлением ряда стран искать альтернативы доллару США.
Такая тенденция усилилась после 2022 года, когда США применили санкции для заморозки долларовых резервов России после начала войны в Украине.