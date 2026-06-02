Ставка на золото

Золото стало крупнейшим резервным активом центральных банков, обогнав казначейские облигации США. Об этом говорится в отчете Европейского центрального банка.

По данным ЕЦБ, к концу 2025 года золотые слитки составляли 27% всех мировых резервных активов центробанков. Годом ранее их доля была 20%. За тот же период доля американских гособлигаций снизилась с 25% до 22%, тогда как доля активов в евро осталась на уровне 15%.