USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:02 657

По сообщениям базирующегося в Лондоне издания Middle East Eye со ссылкой на частные источники, президент США Дональд Трамп две недели назад в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что планирует принять участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в июле в турецкой столице.

Трамп не раз критиковал альянс и намекал на возможность выхода из него. Однако в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 20 мая американский лидер продемонстрировал иную позицию

Трамп не раз критиковал альянс и намекал на возможность выхода из него. Однако в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 20 мая американский лидер продемонстрировал иную позицию. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем заявлении местным СМИ в минувшие выходные сообщил, что за последний месяц Эрдоган несколько раз разговаривал с Трампом, и ни в одном из этих разговоров президент США не намекал на то, что не приедет на саммит.

Ожидается, что Трамп выполнит свое обещание посетить Турцию. Во время визита президента Турции Эрдогана в Вашингтон 25 сентября 2025 года президент США пообещал приехать в Анкару. Вместе с тем эксперты, указывая на импульсивность Трампа, отмечают, что, несмотря на его обещание Эрдогану в телефонном разговоре приехать в Анкару, окончательно о том, состоится ли визит, станет известно только после официальных заявлений.

Однако существует вероятность, что личная встреча Эрдогана и Трампа состоится еще до саммита НАТО, который пройдет в период с 7 по 8 июля. По данным британских СМИ, Эрдоган встретится с Трампом 25 июня в Лос-Анджелесе на матче Кубка мира между США и Турцией. Отмечается, что Эрдоган часто посещает футбольные матчи, чтобы поддержать турецкую сборную, и, скорее всего, будет смотреть игру в Лос-Анджелесе вместе с Трампом. Тем не менее источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что окончательного решения относительно визита Эрдогана в США пока нет.

С начала года Трамп делал ряд противоречивых заявлений по поводу будущего присутствия американских войск в Европе. Например, некоторое время назад он отдал приказ о выводе из региона 5000 американских военнослужащих, отвечающих за безопасность Европы. Однако через несколько недель после этого приказа он заявил, что отправит такое же количество американских солдат в Польшу. По этой причине европейские чиновники придают большее значение июльскому саммиту НАТО в Анкаре.

Если Трамп приедет на саммит НАТО в Анкару, на встрече может возникнуть атмосфера хаоса, криков и угроз, заявил один из европейских чиновников

Наряду с этим европейские официальные лица заявляют, что визит Трампа в Анкару является одновременно и важным, и вызывающим беспокойство. «Если Трамп приедет на саммит НАТО в Анкару, на встрече может возникнуть атмосфера хаоса, криков и угроз», — сообщил MEE один из европейских чиновников, добавив: «Но, если он не приедет в Анкару, это нанесет вред будущему НАТО».

Называя саммит в Анкаре самой важной встречей последних десятилетий, европейские официальные лица подчеркивают важность обсуждения будущего НАТО в то время, когда США уже указывают на то, что не смогут защитить континент от внешних угроз. Ожидается, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие европейские лидеры попытаются убедить Трампа в значимости альянса для трансатлантической безопасности.

Некоторые политики, в свою очередь, считают, что процесс, начатый при Трампе, движется к неизбежному финалу, и лучшее, что может сделать принимающая сторона — Турция, — это запросить у США дорожную карту для постепенного выхода Европы из вашингтонской архитектуры безопасности. Аналитики отмечают, что в новую эпоху Европе нужны новые рамки, способные удовлетворить как требования Трампа, так и потребности континента в безопасности.

«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 202
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены...
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены... фото; видео; обновлено 14:06
14:06 6326
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна видео
12:42 2525
Пашинян о референдуме и запретах России
Пашинян о референдуме и запретах России обновлено 13:30
13:30 2347
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
13:04 1733
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
12:53 807
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
1 июня 2026, 21:53 4746
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только обновлено 12:23
12:23 3011
У Ирана еще есть козыри
У Ирана еще есть козыри обновлено 12:01
12:01 1521
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
11:53 1362
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
11:43 1070

ЭТО ВАЖНО

«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 202
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены...
Россия запустила по Украине сотни дронов и десятки ракет: 17 погибших, десятки ранены... фото; видео; обновлено 14:06
14:06 6326
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна
В России призвали вторгнуться в Ереван и свергнуть Пашиняна видео
12:42 2525
Пашинян о референдуме и запретах России
Пашинян о референдуме и запретах России обновлено 13:30
13:30 2347
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
15 лет за мемы: студента-азербайджанца осудили в России за «госизмену»
13:04 1733
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
В Азербайджане проанализировали механизм возврата вкладов при отзыве банковской лицензии
12:53 807
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
Альтернатива Ормузу с участием Баку: «Четыре моря» объединят Азербайджан, Турцию и Сирию…
1 июня 2026, 21:53 4746
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только
Генштаб ВСУ подтвердил удар по НПЗ в Краснодаре и не только обновлено 12:23
12:23 3011
У Ирана еще есть козыри
У Ирана еще есть козыри обновлено 12:01
12:01 1521
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
Пехлеви призвал покончить с союзом России и Ирана
11:53 1362
Ильхам Алиев поздравляет...
Ильхам Алиев поздравляет...
11:43 1070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться