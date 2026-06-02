Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены

По сообщениям базирующегося в Лондоне издания Middle East Eye со ссылкой на частные источники, президент США Дональд Трамп две недели назад в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что планирует принять участие в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который пройдет в июле в турецкой столице.

Трамп не раз критиковал альянс и намекал на возможность выхода из него. Однако в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 20 мая американский лидер продемонстрировал иную позицию. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в своем заявлении местным СМИ в минувшие выходные сообщил, что за последний месяц Эрдоган несколько раз разговаривал с Трампом, и ни в одном из этих разговоров президент США не намекал на то, что не приедет на саммит.

Ожидается, что Трамп выполнит свое обещание посетить Турцию. Во время визита президента Турции Эрдогана в Вашингтон 25 сентября 2025 года президент США пообещал приехать в Анкару. Вместе с тем эксперты, указывая на импульсивность Трампа, отмечают, что, несмотря на его обещание Эрдогану в телефонном разговоре приехать в Анкару, окончательно о том, состоится ли визит, станет известно только после официальных заявлений.

Однако существует вероятность, что личная встреча Эрдогана и Трампа состоится еще до саммита НАТО, который пройдет в период с 7 по 8 июля. По данным британских СМИ, Эрдоган встретится с Трампом 25 июня в Лос-Анджелесе на матче Кубка мира между США и Турцией. Отмечается, что Эрдоган часто посещает футбольные матчи, чтобы поддержать турецкую сборную, и, скорее всего, будет смотреть игру в Лос-Анджелесе вместе с Трампом. Тем не менее источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что окончательного решения относительно визита Эрдогана в США пока нет.

С начала года Трамп делал ряд противоречивых заявлений по поводу будущего присутствия американских войск в Европе. Например, некоторое время назад он отдал приказ о выводе из региона 5000 американских военнослужащих, отвечающих за безопасность Европы. Однако через несколько недель после этого приказа он заявил, что отправит такое же количество американских солдат в Польшу. По этой причине европейские чиновники придают большее значение июльскому саммиту НАТО в Анкаре.