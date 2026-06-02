Испанцы переходят на удаленку

Правительство Испании рекомендовало перевести сотрудников на удаленную работу во время запланированного на 6-12 июня визита в королевство Папы Римского Льва XIV. Об этом говорится в пресс-релизе министерства труда страны.

По его информации, ведомство «направило правительственным делегациям рекомендацию по применению дистанционной работы в связи с возможными ограничениями по передвижению, которые могут затронуть работников по случаю визита Папы Римского в различные места в автономных сообществах Мадрид, Каталония и Канарские острова».

Как уточнили в министерстве, рекомендация направлена на «содействие обеспечению безопасности работников, сокращение ненужных поездок» и обеспечение нормального функционирования сферы услуг и экономической деятельности во время запланированных мероприятий.