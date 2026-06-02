Встретились как-то главы энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана…

Состоялась встреча между делегациями, возглавляемыми председателем правления ОАО «Азерэнержи» Бабой Рзаевым, председателем правления АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» Наби Айтжановым и заместителем председателя правления Национальных электрических сетей Узбекистана Ферузом Курбановым.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития энергетического сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.

В ходе переговоров, где также обсуждались вопросы внедрения новых технологий и интеграции возобновляемых источников энергии в энергосистему, стороны провели обмен опытом касательно недавно введенных в эксплуатацию в Азербайджане систем накопления энергии на аккумуляторных батареях мощностью 250 МВт и емкостью 500 МВт-ч.

На встрече была подчеркнута важность интенсификации дальнейшего развития сотрудничества и проведения взаимных визитов.