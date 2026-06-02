«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»

Войну в Украине можно завершить «до конца дня», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводят российские СМИ.

«Война может быть завершена до конца суток... Для этого (президенту Украины Владимиру) Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов (имеются в виду захваченные РФ территории Украины)», — сказал Песков.

Президент России Владимир Путин ранее не раз заявлял о готовности России завершить войну в Украине «мирными средствами при условии устранения его первопричин». По его словам, Украина должна полностью вывести свои войска с захваченных РФ территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. Эти регионы, как и аннексированные Крым и Севастополь, должны быть признаны в международных договорах частью России, говорил президент РФ. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, «демилитаризация и денацификация» республики, а также отмена всех западных санкций против России.