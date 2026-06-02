У Европы готов новый пакет санкций против России

Европейская комиссия планирует презентовать новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России, в начале следующей недели – в понедельник, 8 июня или вторник, 9 июня. Об этом корреспонденту «Европейской правды» в Брюсселе сообщили на условиях анонимности несколько чиновников европейских институций.

Традиционно Еврокомиссия представляет свои предложения по пакету санкций на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper), а также – в ограниченном виде – для представителей медиа.

После этого начнется обсуждение предложенных санкций в столицах государств-членов.

По данным собеседников издания в пакет санкций должен войти целый блок мер против российских энергодоходов: заморозка ценового потолка на российскую нефть, внесение нескольких десятков новых судов в перечень теневого флота России.

Также в повестке дня возможны санкции против российских энергогигантов «Лукойл» и «Роснефть», но могут возникнуть проблемы с утверждением из-за позиции нескольких государств-членов.

Следует отметить, что санкции в ЕС утверждаются исключительно единогласным голосованием.