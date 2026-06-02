«Серый волк» призвал кемалистов примириться

Лидер ультраправой Партии националистического движения (MHP), являющейся партнером правящей Партии справедливости и развития по правительственной коалиции в Турции, Девлет Бахчели заявил, что Верховный суд должен как можно скорее принять решение относительно аннулированного 38-го съезда Республиканской народной партии (CHP).

В своем выступлении на заседании парламентской фракции партии Бахчели также затронул решение Апелляционного суда Анкары об аннулировании съезда CHP.

Охарактеризовав происходящее как «игру, ведущуюся вокруг CHP», Бахчели заявил о наличии попыток легитимизировать расколотую CHP. Он отметил, что текущие процессы не соответствуют институциональному характеру CHP, и подчеркнул, что эти события не должны наносить вред турецкой политике. Бахчели также обратился к обеим сторонам внутри CHP с призывом решать вопросы исключительно в правовом поле. Лидер турецких националистов призвал нынешнее руководство CHP провести 9 сентября новый съезд и тем самым положить конец спорам.

Отметим, что вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, впервые комментируя события в CHP, заявил, что происходящее в кемалистской партии их не интересует. «Нас нет, не было и не будет в этих политических и правовых баталиях, распространившихся от залов съезда до залов суда», — заявил Эрдоган.