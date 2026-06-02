Премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить к Евросоюзу Армению и отрабатывает его. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Пашинян, вероятно, взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его. При этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию», - написал Володин в своем канале в МАХ.

По его словам, Пашиняна не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. Премьер-министр республики считает, что таким образом сохранит личную власть, считает председатель палаты парламента.

Кроме того, Володин заявил, что Армения не получит льгот и помощи в развитии от Евросоюза, если решит к нему присоединиться. «С ней поступят так же, как в свое время обошлись с Украиной», - сказал он.

Политик напомнил, что одним из аргументов за присоединение Украины к ЕС были «перспективы развития».

«На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили, введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению», — написал Володин в МАХ.