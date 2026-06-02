Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?

Согласно указу, опубликованному на официальном сайте главы государства, новое ведомство будет создано на базе Службы электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Агентство, как отмечается, будет отвечать за «регулирование и надзор в сфере кибербезопасности, координацию работы объектов информационной инфраструктуры, повышение устойчивости к киберугрозам, а также выявление, расследование и предотвращение киберинцидентов».

Кроме того, агентство займется «информированием о существующих и потенциальных киберугрозах, повышением цифровой грамотности населения и организаций, оказанием методической поддержки, защитой персональных данных и противодействием распространению запрещенной информации в интернете».