Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию

15:04 1769

Сегодня новая железнодорожная линия Баку - Тбилиси - Карс введена в эксплуатацию.

В церемонии приняли миистр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Новая железнодорожная линия является совместным стратегическим проектом Азербайджана, Грузии и Турции и играет важную роль в укреплении транспортной связанности между Европой и Азией.

Было отмечено, что новый железнодорожный маршрут создает дополнительные пропускные мощности в регионе, существенно способствует диверсификации маршрутов грузоперевозок и усиливает региональную связанность. 

Объемы грузоперевозок по линии Баку – Тбилиси – Карс ежегодно увеличиваются. После полного ввода линии в эксплуатацию ее пропускная способность возрастет до 5 миллионов тонн в год, что позволит региону принимать дополнительные грузопотоки и значительно укрепит его транспортный потенциал.

Полноценный запуск данного железнодорожного участка стал возможен благодаря подписанию протокола двустороннего координационного совета министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в ходе визита премьер-министра Грузии в Баку.

