Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа…

Как уже сообщалось, накануне в рамках Бакинской энергетической недели BP объявила о важном событии для будущего энергетического сектора Азербайджана. В пресс-релизе говорится, что компания и ее партнеры начали коммерческую добычу неассоциированного газа (НАГ) на месторождении «Азери–Чыраг–Гюнешли» (АЧГ). По мнению аналитиков, это стало началом первого этапа газодобычи в истории одного из крупнейших нефтяных проектов мира.

Первоначальная добыча газа осуществляется из скважины, пробуренной на платформе «Западный Чыраг» в азербайджанском секторе Каспийского моря. Ожидается, что проект предоставит важные данные о пласте и притоке газа, которые помогут оценить более широкую ресурсную базу газовых месторождений АЧГ и послужат основой для будущих планов развития. По данным BP, запасы неассоциированного газа на месторождении оцениваются примерно в 4 триллиона кубических футов (более 113 миллиардов кубометров) извлекаемых запасов с потенциалом увеличения до 6 триллионов кубических футов (около 170 миллиардов кубометров). Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли отметил «долгую и успешную историю» АЧГ, подчеркнув, что сейчас, спустя почти три десятилетия после начала нефтедобычи, месторождение продолжает сохранять потенциал и приносить прибыль стране и инвесторам, открывая новую главу в своей истории. Первая скважина была пробурена в два целевых пласта, расположенных под действующими нефтеносными зонами АЧГ. Скважина подтвердила наличие «голубого топлива» в верхнем пласте Кирмаки и выявила газ высокого давления в более глубоком нижнем пласте Кирмаки, который станет объектом первичных испытаний и дальнейшей разработки.

Добываемые газ и конденсат будут транспортироваться на терминал Сангачал с использованием существующей инфраструктуры АЧГ, что позволит проекту опираться на уже имеющиеся морские сооружения и экспортные системы. Тем не менее добыча газа на блоке АЧГ, безусловно, потребует времени и крупных инвестиций. 2 июня в кулуарах Бакинской энергетической недели Джио Кристофоли заявил журналистам, что добыча газа на блоке «Азери–Чыраг–Гюнешли» потребует инвестиций в миллиарды долларов. «Вчера мы объявили о запуске первой газовой скважины в рамках проекта глубокого газа на АЧГ. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию следующая скважина», — сказал он. Кристофоли отметил, что на следующем этапе BP будет анализировать данные о добыче и геологии. «После этого мы оценим информацию, и это потенциально может привести к инвестициям в объеме миллиардов долларов. Речь идет об освоении газовых запасов, расположенных под нефтяными пластами АЧГ», — подчеркнул представитель компании.

BP разрабатывает месторождение АЧГ от имени партнеров SOCAR, MOL, INPEX, ExxonMobil, TPAO и ONGC Videsh. Добыча нефти на АЧГ началась в 1997 году и на протяжении почти трех десятилетий остается краеугольным камнем энергетического сектора Азербайджана. Следует отметить, что первоначальные геологические запасы нефти на блоке месторождений «Азери–Чыраг–Гюнешли» (АЧГ) оцениваются более чем в 1 миллиард тонн, а извлекаемые — примерно в 730 миллионов тонн (около 5 миллиардов баррелей). Пиковый период добычи на блоке пришелся на 2009–2011 годы, когда консорциум под руководством BP добывал свыше 1 миллиона баррелей нефти в сутки. На последующих этапах добыча, как и прогнозировалось, начала снижаться и сейчас составляет около 327 тысяч баррелей в сутки. Чтобы удержать добычу на стабильном уровне, консорциум вложил в блок миллиарды долларов дополнительных инвестиций, включая запуск платформы «Центрально-Восточная Азери» в 2024 году. Снижение добычи наблюдается не только на АЧГ, но и на других месторождениях Азербайджана. Согласно опросу Platts OPEC+, проведенному S&P Global Energy 12 мая, в апреле страна добывала 470 тысяч баррелей нефти в сутки — меньше, чем 650 тысяч баррелей в сутки в январе 2020 года. Падение добычи на АЧГ, основном источнике валютных поступлений Государственного нефтяного фонда Азербайджана, и, соответственно, госбюджета, естественно, отразилось на доходах страны. Особенно заметным это стало в прошлом году, когда мировые цены на нефть стабилизировались в диапазоне 60–65 долларов за баррель, что серьезно повлияло на макроэкономические показатели Азербайджана.

Да, с начала текущего года из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть резко выросли, и Azeri Light сейчас продается дороже 100 долларов. Однако такая ситуация может быть недолгой: ослабление кризиса на Ближнем Востоке и достижение «большой сделки» между США и Ираном, предусматривающей, в частности, открытие Ормузского пролива для танкерного трафика, неизбежно повлияют на рынок, и нефть, пусть не стремительно, но вновь подешевеет. В таких условиях перспективы начала крупномасштабной добычи газа на блоке АЧГ позволят Азербайджану стабилизировать валютные поступления и компенсировать снижение нефтедобычи за счет роста газодобычи. Иными словами, этот блок месторождений, играющий критическую роль в обеспечении экономической независимости страны и ее социально-экономического развития, еще долгие годы будет приносить бюджету долларовые доходы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июня, выступая на Бакинской энергетической неделе, заявил, что надежная энергетическая безопасность напрямую связана с диверсификацией источников энергии и внедрением инновационных технологий, поскольку страна сталкивается со снижением нефтедобычи. «Реализация масштабных проектов в области зеленой энергетики совместно с международными энергетическими компаниями и расширение географии экспорта природного газа еще больше укрепляют роль нашей страны как надежного и стратегического партнера в глобальной энергетической системе», — подчеркнул Алиев.