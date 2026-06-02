Добыча нефти сокращается? Не беда. «Азери–Чыраг–Гюнешли» еще долгие годы будет качать доллары за счет газа…

Как уже сообщалось, накануне в рамках Бакинской энергетической недели BP объявила о важном событии для будущего энергетического сектора Азербайджана. В пресс-релизе говорится, что компания и ее партнеры начали коммерческую добычу неассоциированного газа (НАГ) на месторождении «Азери–Чыраг–Гюнешли» (АЧГ). По мнению аналитиков, это стало началом первого этапа газодобычи в истории одного из крупнейших нефтяных проектов мира.
Первоначальная добыча газа осуществляется из скважины, пробуренной на платформе «Западный Чыраг» в азербайджанском секторе Каспийского моря. Ожидается, что проект предоставит важные данные о пласте и притоке газа, которые помогут оценить более широкую ресурсную базу газовых месторождений АЧГ и послужат основой для будущих планов развития.
По данным BP, запасы неассоциированного газа на месторождении оцениваются примерно в 4 триллиона кубических футов (более 113 миллиардов кубометров) извлекаемых запасов с потенциалом увеличения до 6 триллионов кубических футов (около 170 миллиардов кубометров).
Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли отметил «долгую и успешную историю» АЧГ, подчеркнув, что сейчас, спустя почти три десятилетия после начала нефтедобычи, месторождение продолжает сохранять потенциал и приносить прибыль стране и инвесторам, открывая новую главу в своей истории.
Первая скважина была пробурена в два целевых пласта, расположенных под действующими нефтеносными зонами АЧГ. Скважина подтвердила наличие «голубого топлива» в верхнем пласте Кирмаки и выявила газ высокого давления в более глубоком нижнем пласте Кирмаки, который станет объектом первичных испытаний и дальнейшей разработки.
Добываемые газ и конденсат будут транспортироваться на терминал Сангачал с использованием существующей инфраструктуры АЧГ, что позволит проекту опираться на уже имеющиеся морские сооружения и экспортные системы.
Тем не менее добыча газа на блоке АЧГ, безусловно, потребует времени и крупных инвестиций. 2 июня в кулуарах Бакинской энергетической недели Джио Кристофоли заявил журналистам, что добыча газа на блоке «Азери–Чыраг–Гюнешли» потребует инвестиций в миллиарды долларов.
«Вчера мы объявили о запуске первой газовой скважины в рамках проекта глубокого газа на АЧГ. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию следующая скважина», — сказал он.
Кристофоли отметил, что на следующем этапе BP будет анализировать данные о добыче и геологии.
«После этого мы оценим информацию, и это потенциально может привести к инвестициям в объеме миллиардов долларов. Речь идет об освоении газовых запасов, расположенных под нефтяными пластами АЧГ», — подчеркнул представитель компании.
BP разрабатывает месторождение АЧГ от имени партнеров SOCAR, MOL, INPEX, ExxonMobil, TPAO и ONGC Videsh. Добыча нефти на АЧГ началась в 1997 году и на протяжении почти трех десятилетий остается краеугольным камнем энергетического сектора Азербайджана.
Следует отметить, что первоначальные геологические запасы нефти на блоке месторождений «Азери–Чыраг–Гюнешли» (АЧГ) оцениваются более чем в 1 миллиард тонн, а извлекаемые — примерно в 730 миллионов тонн (около 5 миллиардов баррелей). Пиковый период добычи на блоке пришелся на 2009–2011 годы, когда консорциум под руководством BP добывал свыше 1 миллиона баррелей нефти в сутки.
На последующих этапах добыча, как и прогнозировалось, начала снижаться и сейчас составляет около 327 тысяч баррелей в сутки. Чтобы удержать добычу на стабильном уровне, консорциум вложил в блок миллиарды долларов дополнительных инвестиций, включая запуск платформы «Центрально-Восточная Азери» в 2024 году.
Снижение добычи наблюдается не только на АЧГ, но и на других месторождениях Азербайджана. Согласно опросу Platts OPEC+, проведенному S&P Global Energy 12 мая, в апреле страна добывала 470 тысяч баррелей нефти в сутки — меньше, чем 650 тысяч баррелей в сутки в январе 2020 года.
Падение добычи на АЧГ, основном источнике валютных поступлений Государственного нефтяного фонда Азербайджана, и, соответственно, госбюджета, естественно, отразилось на доходах страны. Особенно заметным это стало в прошлом году, когда мировые цены на нефть стабилизировались в диапазоне 60–65 долларов за баррель, что серьезно повлияло на макроэкономические показатели Азербайджана.
Да, с начала текущего года из-за ситуации на Ближнем Востоке цены на нефть резко выросли, и Azeri Light сейчас продается дороже 100 долларов. Однако такая ситуация может быть недолгой: ослабление кризиса на Ближнем Востоке и достижение «большой сделки» между США и Ираном, предусматривающей, в частности, открытие Ормузского пролива для танкерного трафика, неизбежно повлияют на рынок, и нефть, пусть не стремительно, но вновь подешевеет.
В таких условиях перспективы начала крупномасштабной добычи газа на блоке АЧГ позволят Азербайджану стабилизировать валютные поступления и компенсировать снижение нефтедобычи за счет роста газодобычи. Иными словами, этот блок месторождений, играющий критическую роль в обеспечении экономической независимости страны и ее социально-экономического развития, еще долгие годы будет приносить бюджету долларовые доходы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 июня, выступая на Бакинской энергетической неделе, заявил, что надежная энергетическая безопасность напрямую связана с диверсификацией источников энергии и внедрением инновационных технологий, поскольку страна сталкивается со снижением нефтедобычи.
«Реализация масштабных проектов в области зеленой энергетики совместно с международными энергетическими компаниями и расширение географии экспорта природного газа еще больше укрепляют роль нашей страны как надежного и стратегического партнера в глобальной энергетической системе», — подчеркнул Алиев.
Таким образом, ключевые направления энергетической стратегии Азербайджана сегодня заключаются в ускоренном наращивании газодобычи как на блоке АЧГ, так и на других месторождениях для компенсации снижения нефтедобычи, параллельном расширении использования альтернативных источников энергии, сохранении темпов экономического роста и увеличении стратегических валютных резервов, а также укреплении позиций страны на европейском энергетическом рынке. Компания BP еще долгие годы будет играть ведущую роль в реализации этой стратегии.
Как пишет Oil Price, по мере расширения существующих активов BP одновременно готовится возглавить крупный новый проект по освоению морских месторождений. Компания выводит морское газовое месторождение Бабек из состава государственного подразделения SOCAR в отдельный независимый проект.
Бабек описывается как «первоклассный актив с запасами, оцениваемыми в 400 миллиардов кубометров газа и 80 миллионов тонн конденсата».
«Газ с блока Азери–Чыраг–Гюнешли в Каспийском море будет экспортироваться в Европу. Азербайджан стремительно становится важнейшим стратегическим энергетическим партнером Европейского союза, обеспечивая сейчас около 5 процентов общего спроса на газ в блоке. Азербайджанский газ, поставляемый по Южному газовому коридору, стал структурной опорой энергетической безопасности и устойчивости континента, поскольку Европа продолжает диверсифицировать свои источники энергии, отказываясь от российского ископаемого топлива», — отмечает специализированное аналитическое издание.