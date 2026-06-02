Принцесса Нур против аятолл

Изгнанная иранская принцесса Нур Пехлеви заявила во вторник, что ее семья борется за иранцев, лишенных свободы на протяжении 47 лет.

Выступая на Форуме свободы в Осло, она заявила, что ее отец, принц Реза Пехлеви, и ее семья добиваются свободных выборов в Иране, сообщает İran İnternational.

«Цель моего отца, как и наша семейная, единственна: переход к свободным и справедливым выборам, на которых иранцы сами определят свое будущее. Мы боремся не за трон, а за свободу народа, который был лишен ее на протяжении 47 лет», — сказала принцесса Нур.