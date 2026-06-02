Сначала Макрон, теперь шпион…

Франция стремится к тому, чтобы Армения окончательно перешла на прозападные позиции. В целях удержания Еревана в своей орбите Париж направляет нового посла с разведывательным прошлым и планирует визит своего министра иностранных дел в страну сразу после предстоящих парламентских выборов. Об этом пишет французский бюллетень Intelligence online, который часто называют рупором французской разведки.

Обращает на себя внимание и личность автора публикации — Пьера Гастино, который является автором книги «Шпионы президента».

Как отмечается в публикации, если парламентские выборы в Армении 7 июня завершатся победой ближайшего регионального союзника Франции — Никола Пашиняна, Париж готовит ряд дипломатических шагов в сфере безопасности для укрепления двусторонних отношений. Команда французского министра иностранных дел Жан-Ноэля Барро сейчас завершает подготовку визита, запланированного сразу после выборов: предполагается, что именно он может стать первым иностранным официальным лицом, которое поздравит премьера с переизбранием.

При этом подчеркивается, что новый французский посол в Армении Флориан Эскюдье пока ожидает аккредитации, однако это формальность. Эскюдье специализируется на кибербезопасности и стратегических вопросах. Он уже занимался армянской проблематикой в ходе последней командировки в Министерство обороны Франции, где тесно сотрудничал с Николя Лернером — директором французской внешней разведки DGSE, активно вовлеченным в армянское досье.

По мнению Гастино, подобная демонстрация поддержки в сфере безопасности последовала за визитом президента Макрона в Армению в начале мая и призвана закрепить сотрудничество, начатое с момента разворота Еревана на Запад в 2020 году. При содействии западных партнеров армянское правительство создало Службу внешней разведки, которая должна быть свободна от российского влияния, по-прежнему сильного во многих военных и силовых структурах страны. Помимо DGSE, СВР Армении наладила сотрудничество с французской службой Viginum, занимающейся противодействием информационным манипуляциям, — в целях борьбы с российскими дезинформационными кампаниями.

«Со стороны Армении запросы на французское сотрудничество в сфере безопасности продиктованы стремлением укрепить связи после того, как Москва фактически бросила Ереван в ходе недавнего конфликта с Азербайджаном. Интерес же Франции отражает ее желание распространить свое влияние на периферию Кремля — от Скандинавии до Центральной Азии. Ереван остается единственным надежным союзником Парижа на Кавказе: сотрудничество с Азербайджаном заморожено из-за дела Мартина Райана — французского гражданина, отбывающего заключение в Баку по обвинению в шпионаже, — а отношения с Грузией переживают серьезные трудности», — говорится в публикации Intelligence online.