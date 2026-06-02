В НАТО делают «домашнее задание»

Североатлантический альянс (НАТО) и его европейские члены выполняют «домашнее задание» США и не зависят от Вашингтона в сфере обороны. Об этом заявил Глава Военного комитета альянса итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Мы делаем наше домашнее задание и не сидим ни у кого на шее. Мы взяли на себя огромные обязательства [на саммите НАТО] в Гааге в прошлом году», - сказал он в интервью телеканалу Al Arabiya в ответ на вопрос о высказываниях военного министра США Пита Хегсета о том, что европейские союзники Вашингтона по НАТО «пользуются щедростью американских налогоплательщиков».

Лидеры стран НАТО на саммите, который прошел в июне 2025 года в Гааге, с подачи Вашингтона согласились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Из этих 5% странам НАТО предстоит тратить 3,5% ВВП на собственно военные нужды — закупки вооружений и обеспечение своих вооруженных сил. Еще 1,5% ВВП они должны будут направлять на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью, включая развитие логистики, обеспечение военной мобильности и прочее.