Россия выходит на тропу войны с армянскими баклажанами

Россельхознадзор с 3 июня вводит временные ограничения на ввоз плодов семечковых культур, баклажанов, картофеля и сушеных фруктов происхождением и отправлением из Армении, а также на транзит указанных продуктов в государства-члены ЕАЭС, сообщает ведомство.

Там пояснили, что меры вводятся «в связи с отсутствием механизмов подтверждения поступления подкарантинной продукции этими странами».

«Ограничения установлены до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемых товаров. Это в очередной раз подтверждает, что Министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями в части контроля сельхозпроизводителей», — уточнили в Россельхознадзоре.