Арабы покупают крупнейший алюминиевый завод в Европе

Бахрейнская компания Aluminium Bahrain BSC (Alba) договорилась о приобретении Aluminium Dunkerque, крупнейшего алюминиевого завода в Европейском Союзе. Об этом идет речь в сообщении на сайте Alba.

Стоимость сделки составляет около $2,2 млрд. Также к ней присоединился Bpifrance, французский инвестиционный банк, который приобретет долю миноритарной компании.

Alba является одним из крупнейших производителей алюминия на Ближнем Востоке с суммарной мощностью более 1,62 млн. тонн в год.

Нынешним владельцем Aluminum Dunkerque является американская компания American Industrial Partners. Ежегодно завод производит около 300 тыс. тонн алюминия.

По завершении сделки Alba приобретет 100% акций Aluminium Dunkerque. Соглашение полностью финансирует консорциум банковских партнеров Alba.

После этого Bpirfrance инвестирует в завод около 100 млн евро.