ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026

Генеральный прокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс проводят расследование на предмет махинаций и обоснованности резкого повышения цен на билеты предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года. Прокуроры обвинили ФИФА в создании искусственного дефицита в продаже билетов, удержании целых блоков билетов от продажи, чтобы завысить цены на оставшиеся места. На официальном сайте офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс говорится, что прокуроры вызвали в суд представителей ФИФА по делу о билетах на чемпионат мира по футболу.

Расследование ведется на основании сообщений болельщиков, которых могли ввести в заблуждение относительно расположения мест, которые они покупали, а публичные заявления ФИФА и выпуск билетов могли способствовать резкому росту цен. Генпрокуроры направили в ФИФА повестки с требованием предоставить информацию о практике продажи билетов. В частности, генпрокуроры запрашивают подробную информацию о практике продажи билетов на стадионе MetLife в Нью-Джерси, где пройдут восемь матчей чемпионата мира, включая финал 19 июля 2026 года. «Жители Нью-Йорка годами ждали, когда чемпионат мира по футболу пройдет у них под боком, и они заслуживают справедливой возможности приобрести билеты по доступным ценам, — заявил генеральный прокурор Джеймс. — Никто не должен быть обманут, заставляя платить заоблачные цены за места, и болельщики должны быть уверены, что приобретаемые ими билеты будут соответствовать заявленным. Я благодарю генерального прокурора Дэвенпорта за то, что он присоединился к этим усилиям по получению ответов от ФИФА и защите потребителей наших штатов». «Обеспечить честную продажу билетов несложно. Но ФИФА превратила покупку билета на чемпионат мира в череду неразберихи, искусственного дефицита и непомерно высоких цен — и все это за счет потребителей и трудолюбивых жителей Нью-Джерси, — заявила генпрокурор Дэвенпорт. — Мы полны решимости провести тщательное расследование действий ФИФА и гордимся тем, что вместе с генеральным прокурором Джеймсом защищаем наших потребителей. Для нас большая честь принимать чемпионат мира, но это мероприятие не является приглашением к эксплуатации наших жителей и гостей». К расследованию подключился комиссар Департамента защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка (DCWP) Сэмюэл Левин. «Сообщения о действиях ФИФА, нарушающих городской закон о защите прав потребителей, включая введение болельщиков в заблуждение относительно расположения мест и искусственное завышение цен, вызывают глубокую тревогу. DCWP очень серьезно относится к обвинениям в откровенном обмане и без колебаний примет меры по обеспечению соблюдения закона. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с генеральными прокурорами в этом расследовании, чтобы помочь обеспечить прозрачность практики продажи билетов ФИФА на стадионе MetLife и за его пределами, а также предотвратить обман футбольных болельщиков во время одного из крупнейших спортивных событий на планете», - заявил Левин.