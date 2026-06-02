ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026

Генеральный прокурор Нью-Джерси Дженнифер Дэвенпорт и генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс проводят расследование на предмет махинаций и обоснованности резкого повышения цен на билеты предстоящего чемпионата мира по футболу 2026 года.
Прокуроры обвинили ФИФА в создании искусственного дефицита в продаже билетов, удержании целых блоков билетов от продажи, чтобы завысить цены на оставшиеся места.
На официальном сайте офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс говорится, что прокуроры вызвали в суд представителей ФИФА по делу о билетах на чемпионат мира по футболу.
Расследование ведется на основании сообщений болельщиков, которых могли ввести в заблуждение относительно расположения мест, которые они покупали, а публичные заявления ФИФА и выпуск билетов могли способствовать резкому росту цен. Генпрокуроры направили в ФИФА повестки с требованием предоставить информацию о практике продажи билетов. В частности, генпрокуроры запрашивают подробную информацию о практике продажи билетов на стадионе MetLife в Нью-Джерси, где пройдут восемь матчей чемпионата мира, включая финал 19 июля 2026 года.
«Жители Нью-Йорка годами ждали, когда чемпионат мира по футболу пройдет у них под боком, и они заслуживают справедливой возможности приобрести билеты по доступным ценам, — заявил генеральный прокурор Джеймс. — Никто не должен быть обманут, заставляя платить заоблачные цены за места, и болельщики должны быть уверены, что приобретаемые ими билеты будут соответствовать заявленным. Я благодарю генерального прокурора Дэвенпорта за то, что он присоединился к этим усилиям по получению ответов от ФИФА и защите потребителей наших штатов».
«Обеспечить честную продажу билетов несложно. Но ФИФА превратила покупку билета на чемпионат мира в череду неразберихи, искусственного дефицита и непомерно высоких цен — и все это за счет потребителей и трудолюбивых жителей Нью-Джерси, — заявила генпрокурор Дэвенпорт. — Мы полны решимости провести тщательное расследование действий ФИФА и гордимся тем, что вместе с генеральным прокурором Джеймсом защищаем наших потребителей. Для нас большая честь принимать чемпионат мира, но это мероприятие не является приглашением к эксплуатации наших жителей и гостей».
К расследованию подключился комиссар Департамента защиты прав потребителей и работников Нью-Йорка (DCWP) Сэмюэл Левин.
«Сообщения о действиях ФИФА, нарушающих городской закон о защите прав потребителей, включая введение болельщиков в заблуждение относительно расположения мест и искусственное завышение цен, вызывают глубокую тревогу. DCWP очень серьезно относится к обвинениям в откровенном обмане и без колебаний примет меры по обеспечению соблюдения закона. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с генеральными прокурорами в этом расследовании, чтобы помочь обеспечить прозрачность практики продажи билетов ФИФА на стадионе MetLife и за его пределами, а также предотвратить обман футбольных болельщиков во время одного из крупнейших спортивных событий на планете», - заявил Левин.
Расследование затронет ряд проблем, возникших в процессе продажи билетов ФИФА. Болельщики сообщали, что их вводили в заблуждение относительно расположения мест, на которых они приобретали билеты. На начальном этапе продажи билетов схемы рассадки ФИФА делили стадионы на четыре зоны, обозначенные как категории 1–4, при этом места категории 1 находились в наиболее привлекательных местах. Однако после того, как многие болельщики уже купили билеты, ФИФА создала новые зоны: передние категории 1–4, состоящие из самых привлекательных мест в каждой категории. Билеты в этих передних категориях стоили значительно дороже. Сообщения указывают на то, что болельщики, купившие билеты до введения этих новых зон, были лишены этих мест и вместо этого получили менее привлекательные места, включая места далеко от поля или за воротами.
По данным прокуратуры, цены билетов ФИФА на матчи чемпионата мира 2026 года значительно превысили цены билетов на любые предыдущие чемпионаты мира. ФИФА использовала «переменное ценообразование» для корректировки цен на билеты в зависимости от спроса. Поскольку ФИФА поэтапно выпускала билеты в течение нескольких месяцев, цены на некоторые матчи резко выросли. Сообщения в прессе указывают на то, что в период с октября 2025 года по апрель 2026 года ФИФА повысила цены на билеты более чем на 90 из 104 матчей чемпионата мира, при этом цены на три основные категории билетов выросли в среднем на 34%. В ходе расследования будет изучено, повлияли ли и каким образом график выпуска билетов ФИФА, публичные заявления и другие действия на эти цены.
Как отмечает The Guardian, самые дорогие билеты, цена которых начиналась с 6730 долларов, подорожали до 10 990 долларов.
ФИФА подверглась широкой критике за свою политику в отношении продажи билетов на чемпионат мира по футболу, который должен стартовать через две недели в 16 городах США, Мексики и Канады. Этот турнир стал первым случаем, когда руководящий орган мирового футбола применил динамическое ценообразование — практику, при которой цены на билеты колеблются в зависимости от спроса. Однако в реальности динамическое ценообразование обычно приводит к повышению общей стоимости билетов на мероприятия, и эта тенденция, безусловно, наблюдалась на чемпионате мира этим летом. Средняя цена билета на матч чемпионата мира с момента начала продаж постоянно превышала 1000 долларов, хотя, по идее, существует минимальный уровень цены около 60 долларов за билет.
Резкий рост цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 для семей игроков и их гостей поверг в шок ряд футбольных ассоциаций.
В соответствии со стандартной практикой ФИФА билеты на чемпионат мира продаются по категориям, а конкретные места распределяются позже. Однако в социальных сетях и в различных сообщениях прессы болельщики выражали недовольство тем, что полученные ими билеты не соответствовали приобретенному уровню. В некоторых случаях, например, билет категории 2 мог обеспечить покупателю место в последнем ряду стадиона чемпионата мира.