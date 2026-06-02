В Москве заметили Шрёдера

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прибыл в Москву, сообщает немецкий телеканал Ntv. Журналист канала Райнер Мунц заметил его в Москве, но точную цель визита выяснить не смог.

По словам Мунца, предположительно, Шрёдер может принять участие в ПМЭФе (Петербургский международный экономический форум), который стартует 3 июня.

Репортер также предположил, что экс-канцлер может принять участие в урегулировании конфликта в Украине в качестве переговорщика.

9 мая президент РФ Владимир Путин назвал Шрёдера предпочтительным кандидатом на роль посредника в переговорах между Москвой и ЕС, подчеркнув, что выбор должен оставаться за европейцами. Германия отвергла предложение, заявив, что не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговорах.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также заявил, что Европа сама должна решать, кто будет представлять ее интересы на международной арене.