Российские спортсмены под флагом Украины

Марафон Trail Kuršių Nerija пройдет 17 октября на Куршской косе. В регламенте турнира говорится, что бегуны из России и Беларуси «не приветствуются» (названия стран в документе написаны с маленькой буквы), но они могут выйти на старт под флагом Украины.

Организаторы трейлового забега в Литве ввели особые условия для граждан России и Беларуси.

Помимо этого, спортсмены обязаны предоставить подписанное заявление с осуждением действий России, а также предъявить действующий вид на жительство в Литве.

Кроме того, бегуны из России и Беларуси заранее должны согласиться с тем, что они лишаются права претендовать на любые призы, медали и подиумы в случае победы или призового места, сообщает Sports.ru.