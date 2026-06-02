БТК после модернизации: больше возможностей для Срединного коридора

В XXI веке транспортные коридоры стали не просто средством географической связи, но и важнейшим инструментом с точки зрения экономической мощи, геополитического влияния и устойчивости цепочек поставок. В этом контексте железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) вышла за рамки классического инфраструктурного проекта и обрела статус стратегической логистической артерии на евразийском пространстве.
Еще в 2017 году, на церемонии открытия БТК, президент Ильхам Алиев отмечал, что железная дорога Баку–Тбилиси–Карс станет важным фактором роста торговли, инвестиций, сотрудничества и геополитического значения стран-участниц. Спустя почти десятилетие модернизация линии и пятикратное увеличение ее пропускной способности наглядно подтверждают актуальность этого стратегического видения.
Глава государства также подчеркивал: «Баку–Тбилиси–Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути, которым будут пользоваться Китай, Казахстан, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия, Турция и европейские государства. Международный транспортный коридор «Север–Юг» объединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Европы. Азербайджан является активным участником обоих проектов и одной из немногих стран, которая вкладывает в их реализацию собственные финансовые ресурсы».
БТК уже не просто альтернативный маршрут, а одна из структурных опор Срединного коридора, ключевая инфраструктура, превращающая географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество.
Значимость БТК прежде всего связана с расширением роли Азербайджана в транзите Восток–Запад. Обеспечив Азербайджану прямой доступ к европейской железнодорожной системе через Турцию, эта линия расширила возможности страны, которые ранее ограничивались в основном лишь Каспием и выходом к грузинским портам.
В настоящее время БТК, наряду с Бакинским международным морским портом и внутригосударственными магистральными железными дорогами, играет важную роль в превращении Азербайджана из транзитной страны в региональную логистическую платформу.
Рост регионального значения страны не только за счет объемов внутренней экономики, но и за счет проходящих по ее территории международных грузопотоков – вот главный смысл логистических узлов: ведущие экономические центры, такие как Сингапур, Дубай, Роттердам, лидируют не только благодаря своим внутренним рынкам, а потому, что управляют глобальными потоками.
Эта платформа также укрепляет логистические позиции Азербайджана в следующих двух направлениях:
- Страна становится воротами для Центральной Азии и стран Каспийского бассейна в Турцию и Европу;
- Страна выступает в качестве основного узла для выхода Турции и Европы к Центральной Азии, Китаю и странам Каспийского бассейна.
Как неоднократно отмечал президент Ильхам Алиев, достижение нынешнего уровня развития БТК стало возможным благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру.
2 июня 2026 года на железнодорожно-логистическом комплексе Ахалкалаки в Грузии состоялась официальная церемония, посвященная завершению масштабной модернизации железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и переходу линии на новый этап развития.
В 2024 году ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с целью увеличения возможностей железной дороги Баку–Тбилиси–Карс осуществило модернизацию 184-километрового участка линии, проходящего по территории Грузии. Проект, состоящий из 5 этапов, охватил 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, 320 зданий и искусственных инженерных сооружений (мосты, путепроводы, переходы и т.д.).
В рамках проекта осуществлены работы по строительству новой железнодорожной линии протяженностью 30,3 км, станции смены колесных пар, реабилитации и реконструкции существующей железной дороги протяженностью 153,1 км. Проект осуществлялся в условиях сложного географического рельефа, на некоторых участках на высоте 2400 метров над уровнем моря и в суровых климатических условиях.
В результате проделанных работ пропускная способность БТК по грузоперевозкам увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год. Этот показатель имеет особое значение с точки зрения превращения Азербайджана в логистический узел.
Так, для того чтобы быть узлом, недостаточно одного лишь наличия маршрута – необходимы высокая пропускная способность, надежный график, непрерывность выполнения операций, мощность приема и передачи грузов, стабильный механизм управления. Модернизированная БТК создает базу, отвечающую этим требованиям.
Важные работы проведены и на азербайджанском участке проекта. АЖД осуществила капитальный ремонт на участке Баку–Бёюк-Кясик, обновив энергосистему. В прошлом году от Бёюк-Кясика до участка Гаджигабул была внедрена система переменного тока, заново перестроены системы связи и сигнализации. Новая система позволяет экономить электроэнергию и другие ресурсы, снижает потери энергии, оптимизирует расходы, упрощает эксплуатацию и повышает скорость движения поездов.
После завершения работ по модернизации 18 мая 2026 года в Баку при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили был подписан итоговый акт о сдаче-приемке проекта железнодорожной линии БТК, а также документы, связанные с запуском совместного предприятия ООО BTKI Railways, созданного дочерними компаниями АЖД и ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи».
Событие свидетельствует о переходе БТК на новый этап и ее готовности выполнять более масштабные функции по грузоперевозкам в рамках Срединного коридора.
Для эффективного управления БТК предприняты и институциональные шаги. Совместное предприятие ООО BTKI Railways было создано 13 августа 2024 года дочерними компаниями АЖД и ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи» именно с целью эффективного управления операциями по БТК, привлечения новых грузов и укрепления стратегических транспортных связей в регионе.
В эпоху, когда диверсификация маршрутов в глобальной торговле, задержки в морских перевозках и геополитические риски повышают интерес к Срединному коридору, БТК становится важнейшей инфраструктурой для практического воплощения этого интереса.
Обновленная линия приобретает более функциональное значение как один из самых коротких и гибких сухопутных маршрутов, протянувшихся из Китая и Центральной Азии в Европу. В данном контексте в Меморандумах о взаимопонимании, подписанных между АЖД, Сианьским портом Китая и Государственной корпорацией «Китайские железные дороги», особо отмечена важность повышения роли БТК с точки зрения совершенствования грузоперевозок вдоль Срединного коридора. В то же время растет интерес европейских транспортно-логистических компаний к использованию возможностей БТК.
Политика цифровизации АЖД также является фактором, повышающим конкурентоспособность БТК и Срединного коридора. Платформа Cargo Tracking, запущенная для отслеживания контейнерных перевозок по маршруту Восток–Запад в режиме реального времени, повышает прозрачность, прогнозируемость и операционную гибкость в коридоре.
Таким образом, модернизированная железная дорога Баку–Тбилиси–Карс является одним из ключевых проектов в формировании Азербайджана не просто как страны, через которую проходят грузы, а как регионального логистического узла, где эти грузопотоки управляются, направляются и превращаются в новую ценность. Все это делает страну активным игроком в планировании грузопотоков и управлении коридором Восток–Запад в целом.