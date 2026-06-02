USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

БТК после модернизации: больше возможностей для Срединного коридора

ФОТО
16:56 304

В XXI веке транспортные коридоры стали не просто средством географической связи, но и важнейшим инструментом с точки зрения экономической мощи, геополитического влияния и устойчивости цепочек поставок. В этом контексте железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) вышла за рамки классического инфраструктурного проекта и обрела статус стратегической логистической артерии на евразийском пространстве.

Еще в 2017 году, на церемонии открытия БТК, президент Ильхам Алиев отмечал, что железная дорога Баку–Тбилиси–Карс станет важным фактором роста торговли, инвестиций, сотрудничества и геополитического значения стран-участниц. Спустя почти десятилетие модернизация линии и пятикратное увеличение ее пропускной способности наглядно подтверждают актуальность этого стратегического видения.

Глава государства также подчеркивал: «Баку–Тбилиси–Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути, которым будут пользоваться Китай, Казахстан, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия, Турция и европейские государства. Международный транспортный коридор «Север–Юг» объединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Европы. Азербайджан является активным участником обоих проектов и одной из немногих стран, которая вкладывает в их реализацию собственные финансовые ресурсы».

БТК уже не просто альтернативный маршрут, а одна из структурных опор Срединного коридора, ключевая инфраструктура, превращающая географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество.

Значимость БТК прежде всего связана с расширением роли Азербайджана в транзите Восток–Запад. Обеспечив Азербайджану прямой доступ к европейской железнодорожной системе через Турцию, эта линия расширила возможности страны, которые ранее ограничивались в основном лишь Каспием и выходом к грузинским портам.

В настоящее время БТК, наряду с Бакинским международным морским портом и внутригосударственными магистральными железными дорогами, играет важную роль в превращении Азербайджана из транзитной страны в региональную логистическую платформу.

Рост регионального значения страны не только за счет объемов внутренней экономики, но и за счет проходящих по ее территории международных грузопотоков – вот главный смысл логистических узлов: ведущие экономические центры, такие как Сингапур, Дубай, Роттердам, лидируют не только благодаря своим внутренним рынкам, а потому, что управляют глобальными потоками.

Эта платформа также укрепляет логистические позиции Азербайджана в следующих двух направлениях:

-      Страна становится воротами для Центральной Азии и стран Каспийского бассейна в Турцию и Европу;

-      Страна выступает в качестве основного узла для выхода Турции и Европы к Центральной Азии, Китаю и странам Каспийского бассейна.

Как неоднократно отмечал президент Ильхам Алиев, достижение нынешнего уровня развития БТК стало возможным благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру.

2 июня 2026 года на железнодорожно-логистическом комплексе Ахалкалаки в Грузии состоялась официальная церемония, посвященная завершению масштабной модернизации железной дороги Баку–Тбилиси–Карс и переходу линии на новый этап развития.

В 2024 году ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с целью увеличения возможностей железной дороги Баку–Тбилиси–Карс осуществило модернизацию 184-километрового участка линии, проходящего по территории Грузии. Проект, состоящий из 5 этапов, охватил 13 железнодорожных станций, 55 мостов, 8 тяговых подстанций, 320 зданий и искусственных инженерных сооружений (мосты, путепроводы, переходы и т.д.).

В рамках проекта осуществлены работы по строительству новой железнодорожной линии протяженностью 30,3 км, станции смены колесных пар, реабилитации и реконструкции существующей железной дороги протяженностью 153,1 км. Проект осуществлялся в условиях сложного географического рельефа, на некоторых участках на высоте 2400 метров над уровнем моря и в суровых климатических условиях.

В результате проделанных работ пропускная способность БТК по грузоперевозкам увеличена с 1 миллиона до 5 миллионов тонн в год. Этот показатель имеет особое значение с точки зрения превращения Азербайджана в логистический узел.

Так, для того чтобы быть узлом, недостаточно одного лишь наличия маршрута – необходимы высокая пропускная способность, надежный график, непрерывность выполнения операций, мощность приема и передачи грузов, стабильный механизм управления. Модернизированная БТК создает базу, отвечающую этим требованиям.

Важные работы проведены и на азербайджанском участке проекта. АЖД осуществила капитальный ремонт на участке Баку–Бёюк-Кясик, обновив энергосистему. В прошлом году от Бёюк-Кясика до участка Гаджигабул была внедрена система переменного тока, заново перестроены системы связи и сигнализации. Новая система позволяет экономить электроэнергию и другие ресурсы, снижает потери энергии, оптимизирует расходы, упрощает эксплуатацию и повышает скорость движения поездов.

После завершения работ по модернизации 18 мая 2026 года в Баку при участии президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым и министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили был подписан итоговый акт о сдаче-приемке проекта железнодорожной линии БТК, а также документы, связанные с запуском совместного предприятия ООО BTKI Railways, созданного дочерними компаниями АЖД и ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи».

Событие свидетельствует о переходе БТК на новый этап и ее готовности выполнять более масштабные функции по грузоперевозкам в рамках Срединного коридора.

Для эффективного управления БТК предприняты и институциональные шаги. Совместное предприятие ООО BTKI Railways было создано 13 августа 2024 года дочерними компаниями АЖД и ООО «Железная дорога Марабда-Карцахи» именно с целью эффективного управления операциями по БТК, привлечения новых грузов и укрепления стратегических транспортных связей в регионе.

В эпоху, когда диверсификация маршрутов в глобальной торговле, задержки в морских перевозках и геополитические риски повышают интерес к Срединному коридору, БТК становится важнейшей инфраструктурой для практического воплощения этого интереса.

Обновленная линия приобретает более функциональное значение как один из самых коротких и гибких сухопутных маршрутов, протянувшихся из Китая и Центральной Азии в Европу. В данном контексте в Меморандумах о взаимопонимании, подписанных между АЖД, Сианьским портом Китая и Государственной корпорацией «Китайские железные дороги», особо отмечена важность повышения роли БТК с точки зрения совершенствования грузоперевозок вдоль Срединного коридора. В то же время растет интерес европейских транспортно-логистических компаний к использованию возможностей БТК.

Политика цифровизации АЖД также является фактором, повышающим конкурентоспособность БТК и Срединного коридора. Платформа Cargo Tracking, запущенная для отслеживания контейнерных перевозок по маршруту Восток–Запад в режиме реального времени, повышает прозрачность, прогнозируемость и операционную гибкость в коридоре.

Таким образом, модернизированная железная дорога Баку–Тбилиси–Карс является одним из ключевых проектов в формировании Азербайджана не просто как страны, через которую проходят грузы, а как регионального логистического узла, где эти грузопотоки управляются, направляются и превращаются в новую ценность. Все это делает страну активным игроком в планировании грузопотоков и управлении коридором Восток–Запад в целом.

Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3160
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 729
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 677
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 8314
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 2595
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10512
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 4847
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 1779
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
14:55 1561
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
14:45 1270
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 2118

ЭТО ВАЖНО

Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3160
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 729
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 677
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 8314
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 2595
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10512
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 4847
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 1779
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
14:55 1561
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
14:45 1270
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 2118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться