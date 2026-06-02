БТК после модернизации: больше возможностей для Срединного коридора

В XXI веке транспортные коридоры стали не просто средством географической связи, но и важнейшим инструментом с точки зрения экономической мощи, геополитического влияния и устойчивости цепочек поставок. В этом контексте железная дорога Баку–Тбилиси–Карс (БТК) вышла за рамки классического инфраструктурного проекта и обрела статус стратегической логистической артерии на евразийском пространстве.

Еще в 2017 году, на церемонии открытия БТК, президент Ильхам Алиев отмечал, что железная дорога Баку–Тбилиси–Карс станет важным фактором роста торговли, инвестиций, сотрудничества и геополитического значения стран-участниц. Спустя почти десятилетие модернизация линии и пятикратное увеличение ее пропускной способности наглядно подтверждают актуальность этого стратегического видения.

Глава государства также подчеркивал: «Баку–Тбилиси–Карс означает восстановление части исторического Шелкового пути, которым будут пользоваться Китай, Казахстан, страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия, Турция и европейские государства. Международный транспортный коридор «Север–Юг» объединит Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Европы. Азербайджан является активным участником обоих проектов и одной из немногих стран, которая вкладывает в их реализацию собственные финансовые ресурсы».

БТК уже не просто альтернативный маршрут, а одна из структурных опор Срединного коридора, ключевая инфраструктура, превращающая географическое положение Азербайджана в реальное экономическое и стратегическое преимущество.

Значимость БТК прежде всего связана с расширением роли Азербайджана в транзите Восток–Запад. Обеспечив Азербайджану прямой доступ к европейской железнодорожной системе через Турцию, эта линия расширила возможности страны, которые ранее ограничивались в основном лишь Каспием и выходом к грузинским портам.

В настоящее время БТК, наряду с Бакинским международным морским портом и внутригосударственными магистральными железными дорогами, играет важную роль в превращении Азербайджана из транзитной страны в региональную логистическую платформу.

Рост регионального значения страны не только за счет объемов внутренней экономики, но и за счет проходящих по ее территории международных грузопотоков – вот главный смысл логистических узлов: ведущие экономические центры, такие как Сингапур, Дубай, Роттердам, лидируют не только благодаря своим внутренним рынкам, а потому, что управляют глобальными потоками.

Эта платформа также укрепляет логистические позиции Азербайджана в следующих двух направлениях:

- Страна становится воротами для Центральной Азии и стран Каспийского бассейна в Турцию и Европу;

- Страна выступает в качестве основного узла для выхода Турции и Европы к Центральной Азии, Китаю и странам Каспийского бассейна.

Как неоднократно отмечал президент Ильхам Алиев, достижение нынешнего уровня развития БТК стало возможным благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру.