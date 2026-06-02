USD 1.7000
EUR 1.9785
RUB 2.3681
Подписаться на уведомления
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»
Новость дня
Алиев благодарит Трампа за «памятный подарок»

Европа предоставит Армении €2,2 млн

17:10 177

Европейский союз (ЕС) предоставит Армении €2,2 млн на поддержку процесса либерализации визового режима, средства пойдут на такие направления, как управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

При этом уточняется, что средства пойдут по линии запущенной 1 июня программы «Поддержка диалога по либерализации визового режима в Армении в области управления границами, безопасности документов и реформ правоохранительных органов».

Также отмечается, что министр внутренних дел Арпине Саркисян в этой связи подчеркнула, что это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима. Согласно ведомству, указанная программа реализуется Литвой при финансовой поддержке Европейского союза в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел Армении. 

5 ноября 2025 года ЕС официально передал Армении План действий по либерализации визового режима. 9 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с занимавшим тогда пост замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом сообщил, что Ереван и Брюссель начинают переговоры по либерализации визового режима.

Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3161
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 731
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 679
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 8315
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 2597
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10512
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 4849
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 1779
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
14:55 1563
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
14:45 1270
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 2118

ЭТО ВАЖНО

Москва топчет армянскую грядку…
Москва топчет армянскую грядку… Что там у соседей?
11:02 3161
В Москве заметили Шрёдера
В Москве заметили Шрёдера
16:40 731
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
ФИФА обвиняют в обмане болельщиков: скандал с билетами на ЧМ-2026
16:35 679
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур
В Украине растет число жертв российского удара. В Днепре объявлен траур фото; видео; обновлено 15:46
15:46 8315
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
Что Трамп сказал Эрдогану про НАТО? Европейцы напряжены
14:02 2597
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска?
Что происходит вокруг сепаратистского региона? Россия готова вывести свои войска? наши подробности; все еще актуально
00:49 10512
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу
Пашинян: Армянские товары отправляются в Европу обновлено 15:20
15:20 4849
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию
Баку – Тбилиси – Карс введена в эксплуатацию ФОТО
15:04 1779
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
Алиев создает Нацагентство кибербезопасности. Чем оно будет заниматься?
14:55 1563
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
«Серый волк» призвал кемалистов примириться
14:45 1270
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
«Способ» Кремля завершить войну «до конца дня»
14:26 2118
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться