Европа предоставит Армении €2,2 млн

Европейский союз (ЕС) предоставит Армении €2,2 млн на поддержку процесса либерализации визового режима, средства пойдут на такие направления, как управление границами, безопасность документов и реформы правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

При этом уточняется, что средства пойдут по линии запущенной 1 июня программы «Поддержка диалога по либерализации визового режима в Армении в области управления границами, безопасности документов и реформ правоохранительных органов».

Также отмечается, что министр внутренних дел Арпине Саркисян в этой связи подчеркнула, что это первая в Армении программа, которая напрямую поддерживает процесс либерализации визового режима. Согласно ведомству, указанная программа реализуется Литвой при финансовой поддержке Европейского союза в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел Армении.

5 ноября 2025 года ЕС официально передал Армении План действий по либерализации визового режима. 9 сентября 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с занимавшим тогда пост замглавы Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом сообщил, что Ереван и Брюссель начинают переговоры по либерализации визового режима.