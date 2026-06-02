Мадьяр готов встретиться с Зеленским

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским уже на следующей неделе для обсуждения вопросов венгерского населения в Украине.

«Я готов встретиться с Зеленским в начале следующей недели, если переговоры на экспертном уровне по правам меньшинств завершатся на этой неделе», - заявил он журналистам во вторник в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Венгерский премьер выразил оптимизм по вопросу переговоров, заявив, что верит в начало новой главы в отношениях Венгрии и Украины.

Ранее Мадьяр заявлял, что его страна не поддержит вступление Украины в ЕС, пока вопрос венгерского населения в Украине не будет решен.