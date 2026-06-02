Матч сборной Азербайджана будет судить арбитр, при котором «Карабах» пропустил 8 голов

Обе встречи пройдут в венгерском городе Сомбатхей на стадионе «Халадаш», а судить обе игры будут венгерские бригады арбитров. Главным судьей матча Азербайджан - Мальта будет Михали Капрали, игру же с Сан-Марино отсудит Мартон Рус.

Объявлены судьи ближайших товарищеских матчей сборной Азербайджана по футболу против Мальты (5 июня) и Сан-Марино (9 июня).

Капрали игры с участием азербайджанских команд пока не судил, а вот Рус в декабре прошлого года обслуживал матч Юношеской Лиги чемпионов между «Карабахом» и амстердамским «Аяксом». На «Азерсун Арене» молодые футболисты агдамского клуба проиграли со счетом 0:8.

Напомним, сборная Азербайджана сейчас проводит сборы в Австрии в местечке Бад-Вальтерсдорф, что недалеко от границы с Венгрией.