Фидан: Трамп планирует принять участие в саммите НАТО в Анкаре

Президент США Дональд Трамп планирует принять участие в саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Bloomberg TV во время визита в Сингапур.

По словам Фидана, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несколько раз разговаривал с Дональдом Трампом по телефону в течение последнего месяца, и американский лидер каждый раз подтверждал намерение приехать на саммит. Турецкая сторона продолжает подготовку к его возможному визиту.

Министр подчеркнул, что, несмотря на жесткую политическую риторику, США сохраняют приверженность НАТО, и никаких признаков подготовки к выходу из альянса нет.

По его словам, Вашингтон продолжает требовать от союзников увеличения оборонных расходов, а европейские страны уже начали предпринимать шаги в этом направлении.