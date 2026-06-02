Бензина нет, но вы держитесь

Уже более месяца Вооруженные силы Украины (ВСУ), используя беспилотники средней дальности (Middle Strike), наносят удары по сухопутному коридору из России в аннексированный Крым через оккупированную часть Запорожской области. Это привело к серьезному топливному кризису на полуострове. Сообщается, что продажа бензина АИ-95 и АИ-92 на автозаправках Крыма полностью прекращена, а ранее введенная талонная система оказалась неэффективной: топлива для продажи по купонам просто нет.

Украинская армия начала активно поражать автотопливозаправщики и другую технику на трассе Мелитополь — Бердянск — Джанкой в конце апреля — начале мая. По данным OSINT-аналитиков, в результате этих ударов за май было полностью или частично выведено из строя около 200 единиц техники, хотя реальная цифра может быть выше. Крымский сухопутный коридор играет ключевую роль в снабжении южной группировки российской армии: по нему доставляют топливо, смазочные материалы и боеприпасы. Аналитики предупреждают, что при сохранении текущей динамики у российских военных могут возникнуть серьезные проблемы с логистикой, что ослабит их оборонительные возможности. Пока сложно оценить, насколько огневой контроль ВСУ над коридором влияет на боеспособность российской группировки, однако топливный кризис в Крыму уже активно обсуждается в соцсетях и российских СМИ. Поскольку основные поставки горючего направляются на нужды армии, очереди на автозаправках растягиваются на километры. Жители Крыма сообщают, что очереди длиной до трех километров наблюдаются практически на всех заправках полуострова, а на некоторых они еще больше. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Севастополе, где автомобилисты занимают очередь еще до рассвета, пытаясь успеть купить бензин до полного исчерпания запасов.

С 2 июня свободная продажа бензина по купонам приостановлена. Власти заявили, что топливо по талонам будет предоставляться только для спецтранспорта. Два крупнейших поставщика топлива в Крыму — сети АЗС «АТАН» и «ТЭС» — временно прекратили выдачу новых топливных талонов частным клиентам. На сайте компании «ТЭС» указано: «В настоящий момент возможность приобретения талонов временно закрыта». По состоянию на 2 июня бензин АИ-92 и АИ-95 отпускается по талонам в первую очередь коммунальной и социальной технике. Местные власти просят водителей не стоять в очередях и не создавать искусственный ажиотаж. Туристы делятся в интернете впечатлениями от поездок в Крым. В Севастополе, по данным местных жителей, очереди на заправках начинают собираться с раннего утра. Многие автомобилисты, направляющиеся на полуостров со стороны Краснодарского края, заранее делают запасы бензина. Из-за высокого спроса на АЗС увеличились продажи пластиковых канистр, в которые наливают топливо перед дорогой. «Мы ездили отдыхать на два дня. Топлива хватило впритык — залили несколько канистр. Если бы не взяли бензин с собой, это был бы не отдых, а многочасовое стояние в очередях», — рассказал изданию «Живая Кубань» один из местных жителей. На возникшем дефиците уже наживаются перекупщики: они частным образом завозят топливо из соседних регионов РФ и перепродают его в Крыму по 250–300 рублей за литр. По сообщениям российских СМИ, туристы массово отменяют поездки в Крым на фоне ухудшения ситуации с топливом. Многие автомобилисты не могут заправиться и вынуждены переносить или отменять путешествия. Отмечается, что около 70% отдыхающих прибывают на полуостров на личном транспорте, что дополнительно усугубляет проблему. Одна из туристок описала свой отпуск фразой: «Бензин кончился, теперь не уехать». В связи с ограничениями автомобилистам напомнили правила провоза топлива через Крымский мост. Согласно нормам, в дополнение к баку через мост можно провезти до 100 литров топлива в канистрах.

На фоне происходящего актуально звучит ставшая крылатой фраза экс-президента РФ Дмитрия Медведева, сказанная в 2016 году жителям аннексированного Крыма, которые жаловались на низкие пенсии: «Денег нет, но вы держитесь». В условиях топливного кризиса она выглядит особенно злободневно. Местные власти пытаются успокоить людей, заявляя, что проблема «скоро будет решена». «Глава Крыма» Сергей Аксенов ранее утверждал, что полная нормализация ситуации ожидается в течение 30 дней. Пока же граждан призывают не тратить время на бесполезное ожидание топлива на заправках. Вопрос нехватки бензина уже обсуждался на встрече вице-премьера РФ Марата Хуснуллина с Аксеновым. В Кремле также заявляют, что работают над решением проблемы. «Текущие проблемы подлежат решению. Это вопросы, которые стоят высоко на повестке дня. Все уровни власти работают над их устранением», — отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако топливный кризис, судя по всему, не ограничивается аннексированным Крымом. Регулярные атаки Украины на НПЗ привели к нехватке горючего в регионах РФ, включая Москву.